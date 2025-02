I Memorial Angela Marino. Convegno ed evento di solidarietà tra Rende e Montalto

Cosenza, 5 febbraio 2025 – Ricordare la figura della maestra Angela Marino. È questo

l’intento del primo memorial a lei intitolato organizzato da Promidea, su iniziativa della

famiglia, con il patrocinio dell’Università della Calabria e del CSV Cosenza. Per fare

memoria di Angela sono stati programmati due eventi: un convegno e una serata di

solidarietà.

Venerdì 7 febbraio, alle ore 16.30, nell’aula Caldora dell’Università della Calabria, si

svolgerà l’incontro “Diversità, disabilità e disagio, povertà educativa, nuove povertà,

disuguaglianze, inclusione scolastica e sociale. Fragilità ed eccellenze del sistema delle

risorse. Strategie”. Interverranno Gemma Faraco dell’istituto comprensivo statale di

Montalto Uffugo – Taverna – Scalo, Alisia Rosa Arturi, dirigente scolastico del liceo

Pitagora di Rende, Adele Zinno dell’istituto comprensivo statale di Montalto Uffugo centro,

Angela Costabile docente del Dipartimento Culture Educazione e Società dell’Unical,

Giorgio Marcello docente del Dipartimento Scienze Politiche e Sociali dell’Unical,

Federica Alia assistente sociale, Caterina Spadafora dell’Associazione Nazionale

Genitori figli autistici sede provinciale di Cosenza, Emily Amantea dell’Associazione

Nazionale Persone Down di Cosenza. A moderare i lavori sarà la giornalista Alessandra

Carrieri. Sono stati richiesti i crediti formativi all’Ordine professionale degli Assistenti

sociali della Regione Calabria.

Domenica 9 febbraio, alle 17.30, nella sala ricevimenti “Queen Mary” di Montalto, si terrà

la Giornata della condivisione e solidarietà condotta da Fabrizia Dragone. Dopo il ricordo

di Angela a cura di docenti, ex allievi, genitori della scuola dell’infanzia di Montalto Uffugo

– Taverna – Scalo, sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Montalto, Biagio

Faragalli, del sindaco di San Vincenzo La Costa, Gregorio Iannotta, di Gemma Faraco e

di Rachele Celebre, presidente del CSV Cosenza, ci saranno le esibizioni di Michela

Maria Perri, già vincitrice dello Zecchino d’oro 2011, del Trio Tyche con Michela Rita

Graziano (violino), Asia Termine (viola), Adrian Gagliardi (violoncello), di Fabrizia

Dragone e della sua Sway Band, dell’artista Rosaria Belmonte e del fisarmonicista

Salvatore Cauteruccio. L’evento, al quale si può partecipare esclusivamente su

invito, è associato ad una raccolta fondi.