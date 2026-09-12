I “Miracoli della Madonna della Montagna” entrano nel Palazzo Municipale: l’opera del madonnaro Gennaro Troìa donata alla città

Nel giorno dei Miracoli, mercoledì 9 settembre, è stata collocata presso il Palazzo Municipale di Taurianova l’opera “I Miracoli della Madonna della Montagna”, realizzata dall’artista madonnaro Gennaro Troìa e donata alla città dall’Associazione socio-culturale “Amici del Palco”.

Alla cerimonia hanno preso parte il parroco don Mino Ciano, il Sindaco Domenico Romeo e l’Assessore regionale Eulalia Micheli, presidente di giuria dell’11° “Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova”. Nato per valorizzare l’arte dei madonnari, il Concorso ha fatto dell’asfalto una tela a cielo aperto, trasformando per alcuni giorni le strade della città in un luogo di incontro tra arte e comunità.

L’opera, di due metri per tre, è nata durante la decima edizione del Concorso, dedicata ai Miracoli della Madonna della Montagna. Da immagine effimera, destinata per sua natura a durare il tempo di una festa, diventa oggi patrimonio stabile della comunità: un segno di devozione che resta a disposizione di tutti i cittadini, nella casa comunale.

La donazione, accettata dalla Giunta Comunale con delibera n. 164 del 4 settembre 2026, è avvenuta a titolo gratuito e senza alcun onere per l’Ente. L’Associazione ha provveduto direttamente all’installazione e alla fornitura del sistema di illuminazione.

«Abbiamo voluto che il lavoro del maestro madonnaro Gennaro Troìa non finisse con la fine della manifestazione», dichiara il Presidente dell’Associazione, Arch. Giacomo Carioti.

«Il Concorso dei Madonnari vive di arte che nasce sull’asfalto e svanisce. Questa volta, nell’anno del Giubileo dei 130 anni dei Miracoli, abbiamo scelto di fermare quell’immagine e di consegnarla alla città».

«Accogliamo quest’opera con gratitudine», afferma il Sindaco Domenico Romeo.

«Il Palazzo Municipale è la casa di tutti i cittadini e da oggi custodisce un’immagine che appartiene alla storia e alla fede di Taurianova.

Ringrazio l’Associazione Amici del Palco per un gesto che arricchisce il patrimonio pubblico senza chiedere nulla in cambio, e l’artista Gennaro Troìa per aver saputo raccontare i Miracoli con un linguaggio che parla a tutti».