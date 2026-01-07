I “New Polis Stars Show” conquistano Rizziconi con una serata musicale anni ’90 e “Taranto Mix”

Rizziconi (CS), 7 gennaio 2026 – La musica anni ’90 non è solo un lontano ricordo delle generazioni nate e cresciute nell’ultimo decennio del XX secolo, ma è al centro dell’attività di un giovanissimo gruppo musicale che a Rizziconi, nel reggino, ha riportato in auge i classici del tempo.

I “New Polis Stars Show”, promesse della musica dj, hanno regalato alla comunità rizziconese una serata a tema anni ’90 dal titolo “Love The 90s Pulse Night”, ripercorrendo cosi un arco temporale durato dieci anni.

L’evento, patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria ha visto la nutrita partecipazione di giovani e adulti, molti dei quali in pista per ballare e cantare i tormentoni che hanno caratterizzato uno dei decenni più significativi della storia, verso il terzo millennio.

Oltre la musica anni ’90, i “New Polis Stars Show” hanno intrattenuto Rizziconi con uno speciale “Taranto Mix”, riproponendo cosi un classico del folklore calabrese, la tarantella, ma in versione disco.

Talentuosi e appassionati, questi giovani dj reggini si preparano ad un calendario ricco di eventi in giro per l’Italia. Con se porteranno in tour anche il nome della Calabria, sempre più terra di talenti emergenti, proprio come loro.