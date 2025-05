I super eroi acrobatici arrivano dal cielo e fanno visita ai bimbi del Gom di Reggio Calabria

Una mattinata speciale, all’insegna della gioia e della meraviglia: è questo lo spirito di “Una giornata di festa e sorrisi”, l’iniziativa promossa da ABIO Reggio Calabria ODV (Associazione per il Bambino in Ospedale), in collaborazione con l’associazione SEA – SuperEroiAcrobatici ODV ETS, dedicata ai bambini e agli adolescenti ricoverati nel reparto di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano (GOM) di Reggio Calabria.

L’evento, che si terrà mercoledì 28 maggio a partire dalle ore 11, celebra un traguardo importante: 13 anni di attività di ABIO Reggio Calabria accanto ai piccoli pazienti dell’ospedale.

Per l’occasione, i volontari dell’associazione SEA fondata da Anna Marras vestiranno i panni di alcuni tra i supereroi più amati dai bambini, tra cui Batman, Spiderman, Ironman, Hulk, Wonder Woman e molti altri personaggi, per regalare momenti di leggerezza e sorrisi.

I SuperEroiAcrobatici faranno il loro ingresso spettacolare calandosi dal tetto del Presidio Riuniti del GOM, sorprendendo i bambini con la loro discesa mozzafiato.

Successivamente, visiteranno i reparti per portare un sorriso anche a chi non potrà affacciarsi alle finestre. Non mancheranno regali e piccoli pensieri per tutti i bambini presenti, in un clima di festa che coinvolgerà anche le famiglie e il personale sanitario.

L’iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione del GOM vuole offrire a tutti un momento di evasione, bellezza e condivisione, trasformando la corsia in un luogo di gioco e speranza, dove anche una battaglia difficile come quella contro la malattia può essere affrontata con più coraggio.

Lo spettacolo sarà in parte visibile anche dall’esterno, poiché i SuperEroiAcrobatici scenderanno lungo la facciata dell’edificio fino al piano del reparto pediatrico, regalando una scena emozionante a tutta la comunità ospedaliera e a chi vorrà intervenire.

La presidente di SEA – SuperEroiAcrobatici Anna Marras dichiara:

«Il nostro obiettivo più grande è portare un momento di gioia autentica ai bambini e alle loro famiglie. Anche solo per pochi istanti, vogliamo che si sentano forti, speciali, come i loro supereroi preferiti. La malattia è una sfida dura, ma noi siamo qui per ricordare loro che dentro ognuno c’è una forza incredibile.

E che non sono soli. Ogni sorriso, ogni sguardo dalla finestra, ogni abbraccio è un messaggio chiaro: sei un supereroe e i supereroi non mollano mai»

“Siamo veramente felici di poter, ancora una volta, realizzare il sogno di tanti bambini con questo straordinario evento dichiara La Presidente di ABIO Reggio Calabria – Associazione per il Bambino in Ospedale – Giovanna Curatola:

rispondere ai bisogni emotivi e affettivi dei bambini in ospedale con un sorriso, un gioco, regalando attimi di spensieratezza, è il nostro principale obiettivo. Desideriamo che possano trovare dentro di sé quell’energia che trasmettono i supereroi più amati e che si sentano imbattibili, per aiutarli a superare la prova più difficile della loro vita.

ABIO Reggio Calabria opera con i suoi volontari presso il reparto di Pediatria del G.O.M. dal 2012, quotidianamente e per tutto l’anno, senza pause, si dedica ad accogliere e prendersi cura dei piccoli ricoverati in ospedale.

Una presenza silenziosa ma essenziale, fatta di giochi, parole giuste, piccoli gesti che alleggeriscono il periodo della degenza.

La nostra missione ha un solo centro: il benessere dei bambini in ospedale, trasformando l’ambiente ospedaliero in un luogo più sereno e a misura di bambino. I volontari ABIO offrono ascolto, supporto e svolgono attività ricreative al fine di rendere sempre più confortevole l’esperienza ospedaliera dei bambini, degli adolescenti e dei loro familiari.

