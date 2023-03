I Vini calabresi nel centro storico di Verona, la Calabria presente a Vinitaly and the City

Il percorso di valorizzazione e promozione dei prodotti calabresi passa da Verona. Dal 31 marzo parte “Vinitaly and the City”, che precede la tradizionale kermesse dedicata al settore vitivinicolo

Sarà il centro storico di Verona ad ospitare il primo brindisi dell’edizione 2023 del Vinitaly.

La parte antica della città scaligera sarà infatti teatro di “Vinitaly and the city”, ovvero la manifestazione che si svolgerà da venerdì 31 marzo a lunedì 3 aprile, a far da apripista alla tradizionale kermesse dedicata al settore vitivinicolo.

Tanti i visitatori pronti ad alzare i calici in uno scenario davvero suggestivo anche grazie ai vini calabresi, che continuano a riscuotere consensi anche al di fuori dei confini regionali e nazionali. I numeri, in tal senso, sono emblematici soprattutto se si pensa al +30% che ha fatto registrare l’export nel 2022.

Il percorso di valorizzazione e promozione dei prodotti enogastronomici calabresi, quindi, prosegue e, dopo “Olio Capitale” a Trieste e “Cibus” a Parma, passa ora da Verona e, nello specifico, da due manifestazioni che rappresentano una vetrina di respiro internazionale, alle quali si aggiungerà anche l’appuntamento con “Agrifood and sol”.

Quella di “Vinitaly and the City”, in particolare, sarà una quattro giorni in cui i sapori ed i profumi dei prodotti si incroceranno con la bellezza del centro storico veronese regalando ai visitatori emozioni multisensoriali.

Di questo percorso, che si svilupperà attraverso degustazioni, masterclass, talk-show, incontri e visite guidate, farà parte in Piazza Mercato lo stand allestito dalla Regione Calabria.

Qui si potranno degustare i vini delle aziende calabresi, che arrivano nella città scaligera grazie al sostegno ed alla programmazione dell’Assessorato regionale alle Politiche agricole e dell’Arsac, in collaborazione con la la Città Metropolitana di Reggio Calabria, i Consorzi di Tutela dei vini ed il Consorzio Olio di Calabria Igp.

Non mancheranno, nel ricco programma, momenti di approfondimento. Si parte sabato 1 aprile alle 15 con la Masterclass “Una Calabria effervescente: prova di spumantizzazione buona la prima!”, che si terrà nella Sala Consiliare di Loggia Fra’ Giocondo, in piazza dei Signori.

Sempre sabato, ma questa volta in serata, ovvero dalle 21, identica location per la seconda Masterclass di giornata, organizzata dalla Regione Calabria, “In viaggio fra i vitigni autoctoni calabresi, per vini bianchi, rosati e rossi”.

Dal vino all’olio il passo è davvero breve e nella giornata di domenica 2 aprile sarà ancora la sala consiliare ad ospitare l’evento “La Calabria che non ti aspetti: “straordinario viaggio nell’olio di eccellenza”.

A guidare le masterclass per vino ed olio saranno, rispettivamente, i giornalisti Paolo Massobrio e Maurizio Pescari.