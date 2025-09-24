Iaquinta riaccende le sfide della Carrera Cup a Imola

Weekend lunghissimo quanto fondamentale per Simone Iaquinta quello del 28 settembre che segna la ripresa della Porsche Carrera Cup a Imola.

Su uno dei circuiti più belli al mondo, dopo una sosta estiva di due mesi e mezzo il già due volte campione del prestigioso monomarca tricolore, fra i più competitivi d’Europa, si rituffa nell’abitacolo della Porsche 911 GT3 Cup da 510 cavalli di Prima Ghinzani Motorsport – Centri Porsche di Milano con l’intento di rilanciare le proprie ambizioni di vertice nell’appuntamento che introduce la fase decisiva della stagione Porsche, che nel giro di un mese culminerà nel gran finale di Monza.

L’impegno sul circuito emiliano-romagnolo del Santerno marca il quarto dei sei round in calendario: girata dunque la boa di metà 2025, il pilota calabrese di Castrovillari approda a Imola da quinto in classifica generale e forte della grande performance messa in mostra sotto la pioggia nella precedente tappa del Mugello che gli ha permesso di recuperare posizioni e punti preziosi.

Finora, gli “highlights” della sua stagione in Carrera Cup sono la pole position e il podio centrati a Misano (dove fu costretto a uno sfortunato ritiro in gara 2 mentre era al comando) e il secondo podio 2025 conquistato appunto al Mugello prima della pausa (secondo in gara 2).

“Da Imola si capirà davvero come evolverà il finale di stagione dichiara Simone Iaquinta in vista della ripresa del campionato;

sarà davvero importante farsi trovare pronti e cercare di essere concreti, soprattutto perché dobbiamo ancora recuperare terreno. Speriamo di compiere bene la missione come riuscitoci al Mugello e quindi ritornare in lotta per le posizioni di vertice anche in classifica generale.

Da valutare eventuali capricci del meteo, visto il feeling avuto al Mugello potrebbero rivelarsi favorevoli, in ogni caso mi aspetto un weekend molto impegnativo e combattuto. Il test che lo inaugura mi auguro faccia ritrovare immediatamente il ritmo ideale per un campionato così competitivo sia a me sia alla squadra”.

A Imola i protagonisti della Carrera Cup Italia scendono in pista giovedì 25 settembre per due sessioni di test pre-gara.

Poi venerdì il weekend entra nel vivo a partire dalle prove libere, in programma alle 15.40.

Sabato mattina sarà lotta contro il cronometro nelle qualifiche qualifiche (dalle 10.30) e poi nel pomeriggio prende il via gara 1, che scatta alle 15.50. Sempre sulla distanza di 30 minuti + 1 giro, domenica gara 2 completa il programma Porsche alle 13.00.