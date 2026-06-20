ICSAIC, Paolo Palma rieletto presidente: confermati Massara, Spingola e Cappelli

RENDE – Paolo Palma guiderà ancora per quattro anni l’Istituto Calabrese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea (ICSAIC). Il Consiglio direttivo dell’istituto lo ha infatti rieletto all’unanimità alla presidenza, rinnovandogli la fiducia per il prossimo quadriennio.

Su proposta dello stesso Palma sono stati riconfermati i vicepresidenti uscenti Katia Massara e Franco Spingola. Confermati anche gli altri principali incarichi direttivi: Vittorio Cappelli nel ruolo di direttore scientifico, Francesco Madrigrano come direttore amministrativo, Giuseppe Ferraro coordinatore della commissione per la didattica della storia e Letterio Licordari tesoriere dell’istituto.

L’assemblea dei soci ha inoltre eletto il nuovo Consiglio direttivo, composto da Lorenzo Coscarella, Matteo Dalena, Carlo Fanelli, Giuseppe Ferraro, Pino Ippolito Armino, Letterio Licordari, Katia Massara, Paolo Palma, Christian Palmieri, Bruno Pino, Francesca Rennis, Antonino Romeo, Pantaleone Sergi e Franco Spingola.

L’ICSAIC continua a consolidare la propria presenza sul territorio regionale attraverso attività editoriali, iniziative didattiche, convegni e manifestazioni culturali realizzate in collaborazione con istituzioni, associazioni e realtà sociali della Calabria e del Mezzogiorno. Dal 2024 l’istituto è inserito tra gli Enti del Terzo Settore e ha recentemente adeguato il proprio statuto a quello degli altri istituti storici italiani aderenti alla Rete Parri.

Presidente onorario dell’istituto è Giuseppe Masi, tra i soci fondatori dell’ICSAIC, nato nel 1983. In oltre quarant’anni di attività, l’ente si è affermato come uno dei principali punti di riferimento per la ricerca e la divulgazione della storia contemporanea in Calabria.

Negli ultimi anni l’istituto ha promosso importanti iniziative di approfondimento storico e culturale, pubblicando volumi e organizzando incontri dedicati a temi di rilievo nazionale e regionale. Tra le attività editoriali figurano la “Rivista calabrese di storia del ’900” e il Dizionario Biografico della Calabria Contemporanea.

Con sede presso la Biblioteca Tarantelli dell’Università della Calabria, l’ICSAIC custodisce archivi e fondi documentali di notevole interesse storico e punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza nelle cinque province calabresi, proseguendo nel lavoro di ricerca, conservazione della memoria e divulgazione storica.