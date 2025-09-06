Identificato il presunto responsabile dei furti nelle chiese della Piana Di Gioia Tauro

Taurianova, 6/09/2025 – Si stringe il cerchio sul presunto responsabile dei furti che nei giorni scorsi hanno interessato alcune delle chiese nella Piana Di Gioia Tauro.

Il lavoro investigativo dei Carabinieri della Compagnia di Taurianova avrebbe infatti svelato l’identità dell’uomo, anche grazie ad un’attenta ricostruzione dei filmati riprodotti dalle videocamere di sorveglianza installate nei luoghi di culto.

Un percorso d’investigazione che ha avuto inizio a seguito delle denunce giunte all’Arma da parte dei parroci; tra questi il furto ai danni della Chiesa Santissimi Apostoli Pietro e Paolo di Taurianova, all’interno della quale sono stati sottratti tre Pissidi contenenti ostie consacrate.

L’indagato è attualmente stato deferito all’ Autorità Giudiziaria a conferma della costante vicinanza dell’Arma alle comunità e del ruolo fondamentale dei Carabinieri nella tutela del patrimonio culturale e spirituale del territorio.