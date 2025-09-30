Identitalia a Mestre, con Amarelli la Calabria continua ad essere protagonista della mostra itinerante Mimit su made in italy

Oltre il brand internazionalmente riconosciuto, la plurisecolare esperienza imprenditoriale e familiare Amarelli continua ad essere un’impresa culturale capace di custodire e valorizzare saperi antichi, tradizione, territorio e innovazione; di far dialogare passato e presente, industria e identità; di rappresentare uno spazio dove convivono memoria storica, artigianalità e testimonianza imprenditoriale.

Lo conferma IDENTITALIA, The Iconic Italian Brands, la mostra promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dedicata alle aziende che hanno fatto la storia e che continuano ad esportare l’immagine del Belpaese nel mondo.

Inaugurata nei mesi scorsi a Palazzo Piacentini, sede del MIMIT, dallo scorso 27 settembre e fino al 15 febbraio 2026, la mostra che vede protagonista anche Amarelli sarà visitabile al M9, il Museo del ‘900 di Venezia Mestre.

Ad esprimere soddisfazione per il successo di presenze già riscosso in questi mesi e per il carattere itinerante della mostra che per la prima volta esce dal solito circuito per abbracciare anche quello culturale a testimoniare che lo sono anche gli investimenti delle aziende, quindi non solo economici è il Cavaliere del Lavoro e Alfiere del Made in Italy Pina Amarelli.

Promossa con Unioncamere, l’esposizione curata da Carlo Martino e Francesco Zurlo, inaugurata alla presenza, tra gli altri, del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, a rappresentare Amarelli c’era Elisabetta Pizzardo, esperta di diritto doganale, di Confindustria Veneto.

Identitalia è stata realizzata in occasione dei 140 anni dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e racconta i brand che hanno fatto la storia del Paese e la loro evoluzione nel tempo, attraverso un percorso espositivo che si articola in 6 sezioni tematiche.