IDM (Italia del Meridione) con la Cittadinanza “l’Antenna 5G a Mottafollone preoccupa il Consigliere Vincenzo Borrelli”

Il Consigliere Comunale di Altomonte Vincenzo Borrelli, in qualità di Coordinatore di Zona della Valle dell’Esaro per IDM (Italia del Meridione), esprime con forza le sue profonde perplessità e la sua decisa vicinanza ai cittadini di Mottafollone.

Al centro della preoccupazione, la vicenda dell’installazione dell’antenna 5G in località ex cimitero, via Fratelli Bandiera.

“Negli ultimi giorni, sono stato contattato da un numero significativo di cittadini di Mottafollone, comprensibilmente preoccupati e disorientati dalla gestione di questa delicata situazione,” dichiara il Consigliere Borrelli, esponente di IDM.

“È mio dovere, come rappresentante delle istituzioni e coordinatore di IDM per la Valle dell’Esaro, ascoltare queste voci e intervenire con la massima determinazione a tutela della salute e degli interessi della nostra comunità.”

Il Consigliere Borrelli di IDM fa riferimento alla recente costituzione del Comitato Civico “LiberaMente” e alla sua chiara presa di posizione contro la risposta dell’Amministrazione Comunale alla petizione presentata il 2 maggio 2025.

“Italia del Meridione condivide e supporta le perplessità espresse dal Comitato ‘LiberaMente’,” afferma il Consigliere Borrelli.

“La Legge Regionale n. 44 del 3 ottobre 2023 è estremamente chiara: i Comuni hanno precisi obblighi nell’individuare siti idonei, nel limitare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel prevedere la collocazione lontano da luoghi sensibili come scuole e ospedali, e, soprattutto, nel garantire un preventivo confronto trasparente con la cittadinanza.”

IDM (Italia del Meridione) ribadisce il proprio impegno costante al fianco dei territori e dei cittadini. “Il nostro partito ha sempre posto al centro della propria azione politica la tutela della salute pubblica e la più completa trasparenza amministrativa,” continua il Consigliere Borrelli.

“In questa specifica vicenda a Mottafollone, sembra che alcuni di questi principi fondamentali siano stati purtroppo messi in discussione, generando un comprensibile allarme e una profonda insoddisfazione nella popolazione.”

Il Consigliere Vincenzo Borrelli, per conto di IDM, annuncia il suo impegno diretto e personale in questa situazione. “Mi impegno fin da subito a seguire da vicino tutti gli sviluppi, a studiare attentamente gli atti amministrativi e a supportare con ogni mezzo le legittime istanze dei cittadini di Mottafollone,” dichiara.

“IDM chiede all’Amministrazione Comunale di Mottafollone di riaprire un dialogo costruttivo e pienamente trasparente, coinvolgendo attivamente la cittadinanza e rispettando scrupolosamente tutti gli obblighi di legge.”

Invito tutti i cittadini di Mottafollone che nutrono perplessità o che desiderano segnalare ulteriori elementi relativi a questa delicata vicenda a non esitare a contattarmi direttamente o a rivolgersi al Comitato “LiberaMente”.

Solo attraverso la partecipazione attiva e una vigile collaborazione potremo garantire che ogni decisione sia presa nel pieno rispetto del bene comune e della salute dei nostri concittadini.