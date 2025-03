Ih BRITSH SCHOOL Movie Night: il cinema in inglese arriva a Reggio Calabria

Reggio Calabria si apre al mondo con un’iniziativa che unisce cinema e apprendimento della lingua inglese. Ih BRITSH SCHOOL Movie Night debutta il 14 marzo alle 19:30 presso il Cinema Aurora, con la proiezione in lingua originale di The Lost City, la divertente avventura con Sandra Bullock.

The Lost City è una commedia d’azione del 2022 diretta da Aaron e Adam Nee. La storia segue Loretta Sage (Sandra Bullock), una scrittrice di romanzi d’avventura che viene rapita da un eccentrico miliardario (Daniel Radcliffe) convinto che possa condurlo a un antico tesoro nascosto. A tentare di salvarla sarà Alan (Channing Tatum), il modello di copertina dei suoi libri, in un viaggio esilarante e pieno di colpi di scena nella giungla.

L’evento è gratuito e sarà un appuntamento ricorrente con film di generi diversi, sempre accessibili a chi desidera migliorare il proprio inglese in un contesto rilassato e coinvolgente. Per partecipare è necessario registrarsi sul sito di Ih BRITSH SCHOOL.

https://www.britishschoolrc.com/Pagina/ihbsmovienight

La serata offrirà un’atmosfera spensierata, perfetta per godersi il film in totale relax.

Un progetto per una città più internazionale

Ih BRITISH SCHOOL continua a promuovere iniziative per coinvolgere gli adulti in un percorso di apprendimento dinamico e stimolante. Dopo il successo dell’Aperitivo in Lingua Inglese a febbraio, Movie Night si aggiunge alla lista di eventi pensati per chi vuole migliorare l’inglese in modo naturale e divertente.

Come restare aggiornati

Dopo questa prima proiezione, seguiranno altri appuntamenti per scoprire nuovi film e generi. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sui canali social e sul sito di Ih BRITSH SCHOOL.

L’invito è aperto a tutti: prenotate il vostro posto, rilassatevi e godetevi il cinema in inglese!