II memorial “Adriano Raso” al Castello degli Dei di San Giorgio Morgeto

Nella splendida cornice del “Castello degli Dei” di San Giorgio Morgeto si è tenuto il secondo memorial “Adriano Raso”, compianto imprenditore turistico prematuramente scomparso a soli 47 anni.

Il secondo concorso regionale per istituti alberghieri calabresi, riservato agli alunni del IV e V anno, organizzato dalla sezione A.M.I.R.A Calabria Sud (Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi) e guidata dal fiduciario gran maestro della ristorazione italiana, maître Pannace Silvio, ha avuto come tema “L’arte del flambè, un dolce per l’estate”.

L’evento ha registrato la partecipazione di imprenditori, viticoltori, giornalisti e amici del compianto operatore turistico Raso e l’adesione degli istituti alberghieri di Polistena, Locri, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Pianopoli, Catanzaro e Cosenza.

Gli studenti si sono cimentati in un lavoro di squadra, complicità e soprattutto hanno saputo promuovere il nostro territorio sia per i prodotti identitari esaltati nei piatti, sia per l’abbinamento del vino della terra di Enotria, concorrendo per le tre borse di studio dedicate ad Adriano Raso.

La giuria composta dal gran maestro della ristorazione italiana, nonché presidente Giuseppe Magno, il sommelier A.M.I.R.A Massimo Bartucci, l’hospitality manager Francesca Cotrone, la direttrice responsabile del Corriere della Piana Teresa Cosmano, lo chef Vittorio Policaro hanno decretato come primi classificati gli studenti dell’IIS Gagliardi – De Filippis – Prestia di Vibo Valentia, a seguire l’IPSEA Dea Persefone di Locri e l’Istituto Alberghiero L. Einaudi di Lamezia Terme.

L’ideatore e organizzatore dell’evento, maître Pannace Silvio, durante i suoi interventi ha sottolineato:

“Ci siamo ritrovati qui oggi con grande gioia per ricordare e salutare doverosamente un carissimo amico che troppo presto ci ha lasciati. Abbiamo lavorato alacremente coi soci della sezione Calabria Sud per consolidare il memorial e coi dirigenti degli istituti che hanno permesso agli alunni di prendere parte a questa manifestazione.

Sono consapevole che nessun obiettivo si raggiunge da solo e sono grato per il sostegno, l’incoraggiamento e l’affetto che abbiamo avuto dall’équipe del Castello degli Dei, diretto da Francesca Cotrone, moglie di Adriano Raso”.

“Sono grata come moglie di far vivere attraverso L’A.M.I.R.A la memoria di mio marito Adriano, per il quale l’ospitalità era non solo una professione, ma un’arte, una forma che parte dal cuore e arriva dritta alle persone.

Nel suo ricordo, confidiamo nella passione di questi giovani alunni che saranno le figure professionali indispensabili per la nostra destinazione turistica Calabria”, ha affermato l’hospitality manager Francesca Cotrone.