III edizione del Premio Tonino Cauteruccio: conferita la prestigiosa borsa di studio al giovane talento musicale Emanuele Aieta

Belvedere Marittimo (CS), 21 novembre 2025 – Questa mattina, presso la Sala Concerti del Liceo Musicale di Belvedere Marittimo, ha avuto luogo la III edizione del Premio Tonino Cauteruccio. A ricevere l’omonima e prestigiosa borsa di studio la giovane promessa del violino Emanuele Aieta, studente della classe VM, a cui è stata inoltre conferita una Borsa di Studio per la Musica promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Belvedere Marittimo.

Ad inaugurare i lavori, i saluti della dirigenza affidati al prof. Lattari, che ha sottolineato l’importanza della sinergia tra Scuola, Famiglia e Istituzioni e come questa triade non rappresenti solo un valore ma un vero e proprio pilastro per la formazione.

Ne è seguito il ricordo toccante di Tonino Cauteruccio da parte di sua moglie: una commemorazione dovuta che ha segnato un momento di profonda commozione.

Il premio, a lui intitolato, è stato conferito a Salvatore Cauteruccio, fisarmonicista di fama nazionale la cui esibizione, insieme a quella del maestro Roberto Musolino, ha coinvolto gli studenti presenti.

Ad esibirsi anche l’orchestra formata dagli allievi del Liceo Musicale, la cui esecuzione ha inciso significativamente nell’intera manifestazione; un motivo in più per soddisfare i docenti, spirito guida dei ragazzi, che mossi da grande passione prestano ogni giorno particolare attenzione nel loro lavoro di educatori.

Un appuntamento già fissato per il prossimo anno quello con il Premio Tonino Cauteruccio per celebrare, ancora una volta, una tradizione che promuove l’impegno, il talento e l’amore per la musica.