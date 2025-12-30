Reggio Calabria

Il 1° gennaio 2026 in Piazza Calvario a Cittanova sarà festa con la musica di Mimmo Cavallaro

Cittanova si prepara al grande concerto di Capodanno: protagonista per l’esordio del 2026 la musica celebre e amata di Mimmo Cavallaro.

Per il secondo anno consecutivo, la città della Piana ospita un evento capace di coinvolgere il territorio a ritmo di tradizione e identità, nel segno delle contaminazioni culturali: un messaggio di socialità all’alba del nuovo anno e un abbraccio sincero che vale da augurio per il futuro.

Giovedì 1 gennaio, alle 18,00 in piazza Calvario, si terrà il primo e attesissimo concerto del 2026 di uno degli artisti calabresi più conosciuti nel mondo.

L’evento, offerto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, vede impegnato il Comune di Cittanova nell’organizzazione, nella logistica e nella promozione.

«Ci prepariamo ad un Capodanno speciale ha sottolineato il Sindaco avv. Domenico Antico e siamo contenti di aver dato continuità ad una tradizione apprezzata dai cittadini e che va consolidandosi.

Siamo certi che la piazza gremita saprà trasformarsi nel miglior auspicio di crescita e socialità per il 2026 non solo per Cittanova ma per l’intero territorio».

