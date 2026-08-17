Il 1° novembre a Tropea torna la 4° edizione del Triathlon degli Dei

Nuoto, ciclismo e podismo in un’unica esperienza sportiva tra mare, mito e leggenda.

Tropea conferma la propria capacità di intercettare target diversi, dinamici e qualificati, aggiungendo alla sua riconoscibilità una declinazione sempre più legata allo sport, al benessere, alla sostenibilità e alla fruizione attiva del territorio.

Domenica 1 novembre 2026, con partenza alle ore 14, si terrà la quarta edizione del Triathlon degli Dei.

L’evento, di carattere nazionale e giunto alla sua quarta edizione, su distanza sprint è promosso dall’Asd X-Sport Green, guidata dal presidente Luca Mancuso, e gode del patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Tropea, della Regione Calabria, della Provincia di Vibo Valentia, di Calabria Straordinaria, della Federazione Italiana Triathlon, di X-Sport Green, del CONI, di Legambiente Calabria e della Ciclovia dei Parchi della Calabria. Ospite d’onore dell’edizione 2026 sarà Justine Mattera.

Il Triathlon degli Dei sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì è una di quelle iniziative che ampliano il perimetro dell’attrattività.

Il turismo sportivo rappresenta, infatti, un segmento importante, moderno, ad alta capacità di coinvolgimento, perché porta con sé atleti, famiglie, accompagnatori, appassionati e comunità sportive provenienti da territori diversi.

È un pubblico che non attraversa i luoghi in modo passivo, ma li vive con il corpo, con la fatica, con l’energia e con il desiderio di esperienza.

L’evento proporrà una competizione multidisciplinare che lega nuoto, ciclismo e podismo, valorizzando l’identità naturale e paesaggistica di Tropea e della Costa degli Dei.

Nelle precedenti edizioni la manifestazione ha richiamato in città anche oltre 100 atleti, insieme ad accompagnatori provenienti da più regioni d’Italia, confermando la capacità dell’iniziativa di generare movimento, partecipazione e visibilità qualificata.

Il ritorno del Triathlon degli Dei aggiunge Macrì si inserisce in una visione che punta a rafforzare Tropea come destinazione esperienziale a 360 gradi. Cultura, musica, eventi, sport, natura e qualità dell’accoglienza sono tasselli di uno stesso percorso.

Manifestazioni come questa contribuiscono a raccontare una città capace di essere scenario, ma anche protagonista di esperienze autentiche, competitive e memorabili. La gara si svolgerà domenica 1° novembre, con partenza alle ore 14.

Le informazioni e le iscrizioni sono disponibili sui portali www.icron.it e www.fitri.it.