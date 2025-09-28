Il 1° ottobre a Mosorrofa si terrà la presentazione del libro “Calopinace” di Emanuele Minniti

Mercoledì 1 ottobre alle ore 18.00 a Mosorrofa (RC) presso la Sala A. Caridi sita in Via Strapunti Largo Leotta si terrà la presentazione del libro “Calopinace” scritto dal dr. Emanuele Minniti edito da La rosa del pozzo.

L’evento è organizzato dalla Parrocchia San Demetrio, dall’Azione Cattolica locale e dall’Eco di Mosorrofa (giornale parrocchiale con una tiratura di circa 2000 copie che raggiunge gli emigrati mosorrofani in tutti i continenti).

Calopinace è un libro nel quale l’autore attraverso il racconto dei suoi ricordi giovanili affronta molti temi quali l’amicizia, il vissuto sociale che cambia nel tempo, i rapporti interpersonali e con il territorio e, soprattutto, l’emigrazione. Racconta uno spaccato di vita che scorre tra due torrenti il Calopinace e il Sant’Agata.

Nei ricordi giovanili ricorre spesso la località Sala di Mosorrofa con un nutrito numero di suoi abitanti e una bella descrizione della Vallata del Sant’Agata.

La ricchezza di quest’opera più che nella stessa storia raccontata, di per sé molto ricca, va ricercata nella minuziosa descrizione degli usi e costumi del tempo, dei paesaggi e nel rapporto/confronto ieri/oggi. L’impegno ecologico dell’autore si manifesta chiaramente nella seconda parte del libro con uno sguardo al futuro possibile.

Ci saranno gli interventi del sac. Domenico Labella, parroco di Mosorrofa e direttore dell’Eco di Mosorrofa, del prof. Domenico Minuto che ha scritto la prefazione al libro e del dr. Antonino Santisi, editore.

Il presidente dell’Azione Cattolica di Mosorrofa Pasquale Andidero dialogherà con l’autore dr. Emanuele Minniti, chirurgo ora in pensione che nato a RC rione Ferrovieri ha lavorato per circa quarant’anni in ospedali pubblici del Nord.

Ci sarà spazio per interventi del pubblico che potrà condividere i propri ricordi che sicuramente la presentazione stimolerà o chiedere approfondimenti all’autore.