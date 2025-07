Il 10 e 11 agosto arriva a Grimaldi l’evento “Grimaldi Enoica Co-Wine Festival”

Ci siamo!

Ecco il “Grimaldi Enoica Co-Wine Festival”, un evento dedicato alla valorizzazione del vino calabrese, attraverso un’esperienza condivisa.

Una narrazione collettiva sull’identità vitivinicola della Calabria, curata da sommelier professionisti, che guideranno le degustazioni e racconteranno i vini dei produttori partecipanti. Quando? 10 e 11 agosto.

Dove? Nel bellissimo borgo di Grimaldi, a pochi km da Cosenza ed in pieno Savuto, il fiume che attraversa il suo territorio.

Due giorni di edizione che vede come partecipanti giornalisti e professionisti della comunicazione enogastronomica, che si incontreranno in talk, salotti e seminari.

Tra gli ospiti Luca Gardini, Best Italy Wine Critic of the World 2022, Miglior Sommelier del Mondo 2010, critico enologico tra i più influenti a livello internazionale, curatore della Guida ai 1000 Vini d’Italia e della Guida ai Ristoranti d’Italia de L’Espresso, Luca Grippo, sommelier, giornalista, blogger di settore e tantissimi altri wine lovers e semplici amanti del vino invitati all’evento.

“Il Festival nasce con un’idea ben precisa, quella di raccontare insieme l’identità vitivinicola della Calabria, senza barriere tra le aziende, ma con una presentazione unitaria, curata da sommelier professionisti, che guideranno le degustazioni e racconteranno i vini dei produttori partecipanti.

Un salotto nel borgo, tra dialoghi e scambi di idee. Sorrisi e sorsi di qualità.

“Siamo convinti che questo Festival possa diventare una vetrina autentica del nostro territorio, e contiamo sulla partecipazione di tanti per costruirlo insieme”, il messaggio degli organizzatori. Nei prossimi giorni i dettagli del programma, tra convento, con vino e convivio.

E poi la wine pop night…Partner dell’evento il Comune di Grimaldi, regione Calabria, Calabria Straordinaria, Arsac e città del vino.