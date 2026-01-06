Il 10 gennaio a Polistena si terrà il convegno “Arte contro la guerra”

Nell’ambito delle manifestazioni culturali delle “Armonie di Natale e percorsi di pace” organizzate dall’Associazione Girolamo Marafioti, dalla Libera Università di Polistena e dallo studio Dental Clinic, in collaborazione con l’Associazione socio-culturale Alioscia, sabato 10 Gennaio, alle ore 18.30, presso l’Aula Magna della Libera Università, Palazzo Avati di Polistena, si terrà un Convegno sul tema “Arte contro la guerra”.

Nel corso del quale sarà presentato il saggio storico di Aldo Polisena “Alioscia. La storia di un Partigiano calabrese : Franco Sergio”.

In una fase storica segnata dai venti di guerra che soffiano su tanti Stati, i quali da anni si trovano devastati da conflitti armati e che vede l’Europa alle prese con quattro anni di guerra tra la Russia e l’Ucraina, gli organizzatori hanno deciso di caratterizzare l’iniziativa di Sabato sull’importanza che ha ricoperto e tutt’ora ricopre l’Arte nella denuncia contro gli orrori della guerra.

L’esempio e il sacrificio del giovane Partigiano maropatese, Franco Sergio, il quale preferì farsi fucilare dai nazisti a Serravalle Langhe il 14 febbraio del 1945, anziché tradire i suoi compagni Partigiani verrà ricordato grazie al saggio di Aldo Polisena che racconta la sua storia.

Dopo i Saluti di Piero Cullari ,di Giovanni Laruffa e di Francesco Laruffa, il Professore Marcello Anastasi docente di storia dell’Arte, attraverso la rappresentazione di immagini di opere d’arte di grandi artisti, relazionerà sul tema con l’obiettivo di scoprire come da sempre, la pittura e la scultura, hanno denunciato gli orrori della guerra.

Per l’occasione verrà presentato il dipinto di Emma Guerrisi: ”Alioscia, il coraggio che resta”. Interverrà Rocco Ciurleo Sindaco di Maropati, il Paese dove giacciono i resti del Partigiano Alioscia e Francesco Tropeano autore del saggio storico “Quel maledetto Novecento”.

Le letture del saggio di Polisena sono affidata a Tiziana Mesiano. Sarà presente una delegazione dell’Associazione AMPA venticinqueaprile, guidata dal Presidente Sandro Vitale, dell’ ANEI ( associazione nazionale internati militari) guidata da Nicola Marazzita e l’Associazione Progetto Donna Cinquefrondi- Melicucco guidata dalla Presidentessa Franca Ieranò.