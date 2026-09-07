Il 10 settembre a Locri la presentazione del libro di Anna Ieranò

Il 10 settembre presso Palazzo Niddu Del Rio di Locri, in anteprima sarà presentato il libro della Professoressa i poesie di Anna Ieranò.

Anna Ieranò è nata a Cinquefrondi ma vive e lavora a Gioiosa Marina, madre di due figlie e tra insegnamento, problemi familiari si dedica alla stesura di testi poetici per dare sfogo ai suoi stati d’animo.

Nei suoi versi emerge sia la sua forza che la sua vulnerabilità, insieme alla consapevolezza che i sentimenti rappresentano l’ultima oasi prima del deserto e che le grida degli ultimi vengono troppo spesso sacrificate dall’indifferenza dei molti.

“L’ultima oasi”( Edizioni Grifo) nasce dal desiderio di affidare alla poesia il compito di raccontare una parte essenziale e universale dell’esistenza: la dimensione dei sentimenti.

La scelta di questo titolo non è casuale. Viviamo un tempo segnato da guerre, violenza, solitudine e crescente indifferenza. In questo scenario, i sentimenti possono rappresentare una sorta di ultimo rifugio dell’ umanità. Uno spazio interiore nel quale è ancora possibile ritrovare se stessi, comprendere gli altri e riconoscere il valore autentico della vita.

L’evento del 10 settembre ore 19.00 è patrocinato dal Comune di Locri e da varie Associazioni e prevede un programma nutrito con le relatrici: Maria Capece Saggista-Critica letteraria; Marisa Napoli Critica letteraria; Maria Rosaria Pini Già Dirigente Scolastica.

Le letture delle poesia sono a cura della Dott.ssa Carla Sorgiovanni. Modera l’evento il giornalista de “L’altra voce” Quotidiano del Sud Enzo Romeo.