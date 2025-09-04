Reggio Calabria

Il 10 settembre Klaus Davi a Reggio Calabria con la conferenza “Inchiostro, politica e pallottole: il mio impegno per la città di Ashkenaz”

Il titolo della conferenza è già tutto un programma, ossia “Inchiostro, politica e pallottole: il mio impegno per la città di Ashkenaz”.

Klaus Davi parlerà delle intimidazioni che lo riguardano e in particolare di quella risalente al 23 settembre di 2 anni fa, quando davanti a una scuola elementare di Reggio Calabria fu rinvenuto un biglietto con minacce e un proiettile indirizzati proprio al giornalista.

Davi darà spazio anche al suo rapporto decennale con la Calabria, illustrando le sue idee per sostenere la città di Ashkenaz.

Tale nome deriva da quello del pronipote di Noè il quale, come è noto secondo l’autorevole storico Giuseppe Flavio, fu il fondatore della città dello Stretto attorno al 2000 a.C.

Alla conferenza stampa sono previsti anche gli interventi di Roque Pugliese, delegato per la Calabria della Comunità ebraica di Napoli e di Edoardo Lamberti Castronovo, imprenditore ed editore.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 10 settembre dalle ore 12 presso il piano rialzato del Ristorante Banzai, in Corso Garibaldi 465 (angolo Piazza Duomo) a Reggio Calabria.

