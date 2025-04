Il 12 aprile a Lazzaro raccolta degli ingombranti presso la delegazione municipale

In tema di promozione della raccolta differenziata e contrasto all’abbandono dei rifiuti, nel Piano straordinario messo in atto negli ultimi mesi dall’Amministrazione comunale con importanti risultati già conseguiti in termini di percentuale di rifiuti raccolti e differenziati bene, una particolare attenzione è prestata al recupero degli ingombranti.

Per tale motivo, sabato 12 aprile, presso il piazzale della Delegazione municipale di Lazzaro (via Gianni Versace/via del Bergamotto) sarà allestita una stazione mobile e temporanea per i rifiuti ingombranti.

Dalle ore 8:00 alle ore 11:00, i cittadini interessati potranno recarsi al piazzale della Delegazione e (presenti gli operatori della ditta incaricata) conferire gratuitamente rifiuti quali lavatrici, divani, mobili, reti, apparecchi elettronici, frigoriferi, sedie, vecchie biciclette e oggetti ingombranti.