Il 12 aprile a Motta San Giovanni lo screening gratuito promosso da Salute Donna Odv

“Prevenzione per vivere bene” è il tema della giornata organizzata dall’associazione per la prevenzione e lotta ai tumori “Salute Donna OdV”.

Grazie alla determinazione della dottoressa Angela Vigoroso, responsabile della sezione di Reggio Calabria di Salute Donna, in partenariato con AVIS e in collaborazione con l’associazione culturale Meraky, con il patrocinio e il sostegno della Città di Motta San Giovanni, sabato 12 aprile, dalle ore 9 alle ore 13, negli accoglienti locali del palazzo comunale in piazza della Municipalità, tutte le donne interessate potranno sottoporsi ad uno screening gratuito.

La dottoressa Serafina Teramo, medico chirurgo dermatologo, eseguirà esami di dermatoscopia (mappatura dei nei), mentre la dottoressa Mariagiovanna Notarangelo, dirigente medico chirurgo presso U.O C. Chirurgia Generale e d’Urgenza, Breast Unit, G.O.M. di Reggio Calabria, eseguirà visite senologiche.

Per avere maggiori informazioni o prenotare la visita gratuita è possibile contattare l’Ufficio Politiche Sociali del Comune al numero 0965718104 (dalle ore 9 alle ore 12) o la segreteria organizzativa al numero 3923772772 (dalle ore 15 alle ore 19).