Il 12 dicembre a Gioia Tauro l’inaugurazione dell’Albero per la sicurezza della Fondazione ANMIL

Gioia Tauro venerdì 12 dicembre, alle ore 12, nel piazzale antistante il varco del porto, la Fondazione ANMIL “Sosteniamoli subito” inaugurerà l’“Albero per la sicurezza”, un’opera ideata dall’artista Francesco Sbolzani che unisce la tradizione natalizia a un messaggio di grande responsabilità civile e sociale.

Non un albero di luci e decorazioni, ma un albero di caschi da lavoro: gialli, rossi e neri, ciascuno portatore di un significato profondo.

I gialli richiamano la quotidiana necessità di protezione e prevenzione, valori che devono guidare ogni ambiente di lavoro.

richiamano la quotidiana necessità di protezione e prevenzione, valori che devono guidare ogni ambiente di lavoro. I rossi simboleggiano la fatica e i rischi affrontati dai lavoratori, e ricordano chi ha subito gravi infortuni, richiamando l’urgenza di un impegno collettivo per la sicurezza.

simboleggiano la fatica e i rischi affrontati dai lavoratori, e ricordano chi ha subito gravi infortuni, richiamando l’urgenza di un impegno collettivo per la sicurezza. I neri sono il monito per non dimenticare chi ha perso la vita, affinché la memoria di queste tragedie diventi responsabilità condivisa.

Dietro ogni colore ci sono storie, volti, famiglie. Dietro ogni casco c’è un appello forte e chiaro: la sicurezza non è un optional, ma un diritto fondamentale che deve essere garantito e rispettato sempre e ovunque.

Il Natale è tempo di festa, ma anche di riflessione. Con questo gesto la Fondazione ANMIL “Sosteniamoli subito”, nata nel 2005 per sostenere le vittime del lavoro e i loro cari, rinnova il proprio impegno: dare voce a chi soffre, promuovere la cultura della prevenzione e richiamare istituzioni, imprese e cittadini a un impegno comune.

L’“Albero per la sicurezza” è un invito a non abbassare mai la guardia, a costruire insieme una società più attenta, più giusta, più sicura. È un segno di speranza e di responsabilità: perché la sicurezza, se condivisa, diventa patrimonio comune, capace di proteggere vite e garantire dignità.

Il presidente della fondazione Francesco Costantino ringrazia l’artista Francesco Sbolzani per la sua generosa creatività, le 105 sedi territoriali che hanno reso possibile l’iniziativa la Diocesi di Oppido Mamertina Palmi con sua S.E. Mons. Giuseppe Alberti

e tutti coloro che parteciperanno, testimoniando con la loro presenza che memoria e prevenzione sono valori che ci uniscono e ci rendono comunità.

Che questo albero illumini le coscienze e ricordi, ogni giorno, che la vita e la dignità dei lavoratori vengono prima di tutto.