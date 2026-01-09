Il 12 gennaio a Verbicaro si terrà un incontro sull’illegittimità dei tributi consortili e sulla tutela dei diritti dei cittadini

Lunedì 12 gennaio, alle ore 17:00, si terrà un incontro presso il Centro di Educazione Ambientale “Peppino Impastato” di Verbicaro.

L’evento sarà dedicato alla discussione sull’illegittimità dei tributi consortili e sulla tutela dei diritti dei cittadini.

Durante l’incontro, verranno presentati i dettagli della recente sentenza della Corte di Appello di Giustizia Tributaria della Calabria, Sezione 3, che ha confermato l’insussistenza del credito tributario relativo ai contributi consortili.

La sentenza, pronunciata il 7 luglio 2025, ha accolto il ricorso presentato dall’Avv. Graziano Di Natale contro il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, evidenziando la mancanza di prove riguardo ai vantaggi derivanti dalle opere di bonifica.

Questo incontro rappresenta un’importante opportunità per i cittadini di informarsi su un tema cruciale e di confrontarsi sulle implicazioni della sentenza.

Saranno presenti il Sindaco di Verbicaro Felice Spingola, l’Avv. Graziano Di Natale e rappresentanti del settore per

rispondere alle domande e chiarire i dubbi dei partecipanti.