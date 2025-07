Il 13 agosto a Cropani arriva SYLA Music Fest

Il SYLA Music Fest (Support Your Local Artist) nasce con l’esigenza di raccontare le storie degli artisti locali e di riunirle per poterle raccontare in un festival che svaria fra cultura, musica e arte. Tutto con un unico intento: valorizzare la Calabria e chi ogni giorno prova a renderla migliore.

Il festival, giunto alla terza edizione e promosso dalla Consulta giovanile del Comune di Cropani, ha come claim “Arte. Identità. Ribellione”, un vero e proprio manifesto generazionale in cui l’arte, attraverso l’identità di ognuno di noi, può attuare una sorta di ribellione interiore.

L’evento, dopo i successi degli anni precedenti, vuole consolidarsi e confermarsi come una delle realtà più innovative del periodo puntando non solo sul territorio locale ma allargando i suoi orizzonti.

La line-up del 2025 vede protagonisti l’associazione Rotta a Sud, Alessandro Santacaterina, Moribiondi Crew, Hammon 4TL e SKT. Alla conduzione della serata ci sarà la comica Chiara Pichierri.

L’appuntamento per non perdere la rassegna di quest’anno è per mercoledì 13 agosto dalle ore 20 all’Anfiteatro a Mare di Cropani Marina (Catanzaro).

Il SYLA e gli artisti di quest’anno vi aspettano per potervi offrire la possibilità di condividere e scambiare le vostre emozioni in modo tale da vivere un’esperienza unica, quella di star bene insieme.