Il 13 agosto Mannarino arriva a Roccella Jonica per il Roccella Summer Festival

Giovedì 13 agosto Mannarino farà tappa al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (RC).

L’appuntamento di Salina si inserisce nel tour estivo prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Concerto Music e VignaPR, con cui Mannarino porta dal vivo i brani di Primo Amore (BMG), l’album pubblicato lo scorso 8 maggio e accolto come l’inizio di una nuova fase del suo percorso artistico, confermandolo tra le voci più autorevoli e originali del cantautorato italiano contemporaneo.

Sul palco il cantautore alternerà i brani del nuovo progetto ai grandi classici del suo repertorio, da Me So’ Mbriacato a Statte Zitta, passando per Serenata Lacrimosa, Scetate Vajo’, Cantaré e Fatte Bacià, in uno spettacolo costruito come un unico flusso musicale, senza interruzioni, capace di attraversare le diverse tappe della sua carriera.

Il live nasce da un approfondito lavoro sugli arrangiamenti e dalla scelta di una formazione composta da Alessandro Chimenti, Matteo Pezzolet, Francesco Santalucia, Cesare Petulicchio, Lavinia Mancusi e Simona Sciacca, pensata per creare un’esperienza immersiva, sostenuta da una forte componente ritmica e da un’energia costante che accompagna il pubblico dall’inizio alla fine.

Una visione che affonda le radici nelle influenze musicali sudamericane e brasiliane, dove musica e fisicità convivono in un linguaggio comune e il concerto diventa un’esperienza da vivere anche attraverso il corpo, il movimento e la partecipazione.

Il risultato è uno spettacolo che rilegge il repertorio di Mannarino attraverso nuovi arrangiamenti e una rinnovata dimensione sonora, in cui il confine tra palco e pubblico si fa sempre più sottile.

Dopo Roccella Jonica, il tour proseguirà con altri appuntamenti a cielo aperto, facendo tappa nei principali festival della penisola:

il 22 agosto al Terrasound Festival di Pescara, il 29 agosto all’Esedra di Palazzo Te di Mantova, il 30 agosto a San Benedetto del Tronto, il 3 settembre all’arena Flegrea di Napoli, il 5 settembre al Wave Summer Music di Catania, l’11 settembre al Parco della Musica di Milano e terminerà il 4 ottobre al Musicastelle di Antey-Saint-Andrè (AO).

Radio 2 è partner ufficiale del tour

I biglietti sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.