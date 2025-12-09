Il 13 dicembre a Paola si terrà la 1° edizione di “Sotto il Cielo di Frate Francesco – Premio San Francesco di Paola”

Il prossimo Sabato 13 dicembre, ore 17.30, si terrà la Prima Edizione de “Sotto il Cielo di Frate Francesco – Premio San Francesco di Paola – 2025” presso il Salone Conferenze del Santuario di San Francesco di Paola.

Evento molto atteso che verrà celebrato nella profonda spiritualità del Santuario di Paola ideato dal fashion designer Claudio Greco, sostenuto fortemente da Lob & Partners Studio Vircillo, e che verrà presentato dal noto volto di Rai2, la giornalista Marzia Roncacci.

Il Santuario con i suoi Frati Minimi si apre al dialogo con l’obiettivo fortemente sentito di diffondere un messaggio di Pace e di amore nel nome di San Francesco. Un messaggio di pace universale denso di profondo significato considerando il delicato momento che stiamo vivendo.

Una serata di Moda, Musica e Spettacolo in nome di San Francesco con la consegna del prestigioso Premio, creato dal Maestro Orafo Michele Affidato.

Prestigioso riconoscimento destinato a personaggi di origini calabresi che con il loro talento, la loro volontà e la loro costanza, valori tipicamente caratterizzanti l’indole calabrese, hanno realizzato i loro sogni e le loro aspirazioni incarnando anche i valori legati alla figura Universale di San Francesco di Paola.