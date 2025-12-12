Il 13 e 14 dicembre a Motta San Giovanni il villaggio di natale dedicato ai cinque sensi per un’esperienza unica

Il centro storico di Motta San Giovanni è pronto ad accogliere e coccolare quanti, durante questo weekend, vorranno immergersi nella magia del Natale.

Sabato 13 e domenica 14 dicembre, a partire dalle ore 17, la caratteristica collina mottese, a pochissimi chilometri dalla statale 106 e a conclusione di un percorso panoramico, si trasformerà in un Villaggio di Natale dove i visitatori saranno avvolti da luci e colori, musiche, profumi, sapori e tanto divertimento.

In piazza della Municipalità, piazza del Minatore e piazza Saragat, su un’area di oltre 2mila metri quadrati, sono più di 50 le caratteristiche “casette in legno” già posizionate e pronte ad ospitare artigiani e commercianti per quello che sarà uno dei più grandi “Mercatini di Natale” della Calabria.

Luminarie artistiche, giocolieri, trampolieri, musicisti della tradizione popolare, addobbi e punti di sosta instagrammabili, intrattenimento e giochi per i più piccoli per una due giorni che saprà di gioia, spensieratezza, divertimento e socializzazione.

Passeggiando tra la monumentale fontana “Pasquale Alecce” e le creazioni artistiche dedicate ai Minatori, ammirando l’affaccio panoramico o esplorando la corte e le viuzze del quartiere “Baracche”, sarà possibile gustare prodotti tipici (pane, salumi, formaggi, “frittole”, maccheroni, salsiccia, ‘nduja, zuppe, crespelle, rustici, ciambelle, crepes, zucchero filato, vino, vin brulé, olio, miele, tantissimi dolci natalizi e prodotti senza glutine), acquistare regali per le festività (presepi, profumi, essenze, candele, ghirlande, addobbi natalizi, composizioni floreali, ricami, ceramiche e oggettistica varia), ammirare gli artigiani del legno, della tela, dei ricami, della pittura, degli strumenti musicali e degli addobbi.

Previsto un DJ set e uno Show Cooking che permetterà di scoprire, per poi magari replicare, tutti i segreti dei più importanti maestri pasticceri dell’area metropolitana.

Particolare attenzione sarà prestata ai giovanissimi visitatori che saranno accolti in un’area loro dedicata e attrezzata per laboratori natalizi con mascotte Disney, la casa di Babbo Natale e il suo personalissimo Ufficio Postale.

Angolo per interviste e per lanciare messaggi di auguri, dirette radiotelevisive a cura di Radio Touring 104 e Radio Antenna Febea, spettacoli musicali, ampia zona parcheggio.

Garantito il servizio navetta gratuito per tutta la durata dell’evento, un presidio medico, la presenza di operatori che potranno offrire tutte le informazioni del caso.

Il programma prevede alle ore 17:00 l’inaugurazione del Villaggio di Natale con l’apertura degli stand dedicati alle idee regalo, alle 18:00 Marco Mauro curerà lo show cooking e la presentazione degli espositori, dalle 19:00 apertura degli stand gastronomici/degustativi e musiche della tradizione popolare, dalle ore 20:00 Dj set e intrattenimento con le simpatiche incursioni dell’eclettico Pasquale Caprì.