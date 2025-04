Il 14 aprile convocata a Taurianova una riunione del Comitato di Tutela del centro dialisi cittadino

Ai Signori:

Antonino Pappatico, Componente il Consiglio di Rappresentanza

Roberto Roselli, Componente il Consiglio di Rappresentanza

Francesco Zito, Componente il Consiglio di Rappresentanza

Maria Cambiolo, Vice Presidente

Emanuela Giovinazzo, Segretaria

A tutti gli aderenti al Comitato

Comunico che, a norma di statuto, per lunedi 14 aprile 2025, alle ore 19:00, é convocata, nei locali del Bar “Dolce Vita” Sas Viale San Martino n° 112 Taurianova, la riunione per fare il punto sulla situazione delle criticità del Centro Dialisi di Taurianova anche alla luce degli ultimi avvenimenti denunciati e per decidere su precise, mirate azioni urgenti da adottare.

Cordiali saluti.

il Presidente

Pino Pardo