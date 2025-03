Il 14 marzo a Reggio Calabria presentazione delle Giornate Fai di Primavera 2025

La Delegazione FAI di Reggio Calabria è lieta di invitarvi alla Conferenza Stampa di presentazione delle

Giornate FAI di Primavera 2025, che si terrà il prossimo 14 marzo 2025 alle ore 11:30 presso Palazzo San

Giorgio.

Le Giornate FAI di Primavera, che si svolgeranno il 22 e 23 marzo 2025, a Reggio Calabria vedranno

coinvolte numerose istituzioni culturali cittadine, tra cui l’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova, il Museo

Diocesano, la Soprintendenza ABAP per Reggio Calabria e Vibo Valentia e l’Archivio di Stato di Reggio

Calabria, con il supporto delle scuole locali attraverso il progetto “Apprendisti Ciceroni”.

Il Protocollo di Intesa Interistituzionale siglato lo scorso 27 febbraio 2025 ha sugellato un’importante

sinergia volta a valorizzare il patrimonio storico, culturale e devozionale di Reggio Calabria, tesa a rendere

la città un reale e fattivo polo di crescita culturale e turismo sostenibile, in linea con la candidatura a

Capitale Italiana della Cultura 2027.

L’edizione reggina di quest’anno, dal titolo “Sentieri del Giubileo: alla scoperta dei tesori nascosti della

devozione reggina”, offrirà un affascinante viaggio alla scoperta di alcuni dei luoghi simbolo dei percorsi

devozionali reggini, molti dei quali finora poco conosciuti e visitabili solo in occasione di eventi speciali.

Si sveleranno luoghi di straordinaria bellezza, che custodiscono secoli di fede e tradizione.

L’arte, la spiritualità e la storia si intrecciano in un’occasione unica di scoperta, un invito a immergersi nelle radici più profonde della nostra città. Ogni visita sarà un’occasione per riscoprire la profondità dei legami spirituali e culturali della città, trasformando ogni angolo d’arte in un luogo di riflessione, di celebrazione collettiva, di autentico giubilo.

Da oltre 30 anni, le Giornate Fai aprono al pubblico luoghi di straordinario valore culturale e paesaggistico.

Un appuntamento entrato ormai nelle agende e nei cuori degli italiani, caratterizzato da una grande partecipazione popolare (più di 13 milioni di visitatori in 32 edizioni), testimonianza di quanto sia riconosciuta la missione educativa del Fondo Ambiente Italiano, che dal 1975 si impegna a raccontare e valorizzare le meraviglie e i tesori nascosti che ci circondano.

Una grande festa all’insegna di arte, cultura e natura, che nel 2025 coincide quindi con il cinquantenario della nascita del FAI. Un traguardo importante, che verrà celebrato con l’apertura di 750 luoghi speciali, dal Nord al Sud della Penisola.

In occasione di queste giornate, verranno visitati luoghi di straordinario interesse, come la Chiesa di

Sant’Antonio Abate ad Archi, la Cattedrale e il Museo Diocesano Mons. Aurelio Sorrentino, nonché chiese

e santuari di rilevanza storica e religiosa: Chiesa di Giuseppe al Corso, Chiesa di San Giorgio e San Giovanni

Extra Muros a Reggio Calabria, Chiesa di San Pietro al Calopinace, Santuario di San Paolo alla Rotonda.

All’interno dei percorsi di visita, sono previste alcune assolute e imperdibili “esclusive”, tra cui la

possibilità di accedere al cantiere di restauro del Bacolo Pastorale al Museo Diocesano e una straordinaria

mostra, a cura dell’Archivio di Stato.

La Conferenza Stampa sarà l’occasione per illustrare in dettaglio le attività previste, i percorsi di visita,

nonché le iniziative che coinvolgeranno gli studenti delle scuole superiori locali, impegnati in qualità di

Apprendisti Ciceroni: 70 studenti provenienti dal Liceo Statale Tommaso Gulli e dal Liceo Artistico Statale

Preti-Frangipane, protagonisti nella valorizzazione del patrimonio storico e artistico della nostra città e che

ci regaleranno all’interno della Chiesa di San Pietro al Calopinace un’imperdibile mostra con testimonianze

del loro estro artistico.

Alla Conferenza stampa interverranno:

• FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – Delegazione di Reggio Calabria – Capo Delegazione Arch. Dina Porpiglia

• FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – Delegazione Calabria – Delegato regionale Arch. Rocco Gangemi

• Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova – Vice Direttore Ufficio Diocesano BBCC e Edilizia di culto Don Domenico Rodà

• Archivio di Stato di Reggio Calabria (ASRC) – Direttore dott.ssa Angela Puleio

• Museo Diocesano di Reggio Calabria – Direttrice, dott.ssa Lucia Loiacono

• Soprintendenza ABAP per Reggio Calabria e Vibo Valentia – dott.ssa Maria Mallemace, Soprintendente

• Città Metropolitana di Reggio Calabria e Città di Reggio Calabria Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà

• Dirigente scolastico Liceo Statale T. Gulli – Dott. Francesco Praticò

• Dirigente scolastico Liceo Artistico Preti Frangipane – Avv. Lucia Zavettieri

• Gli Apprendisti Ciceroni 2025

Ancora una volta, le Giornate FAI di Primavera, anche a Reggio Calabria, perseguono l’obiettivo di

promuovere un percorso di riscoperta e conservazione che non solo esalta il nostro passato, ma aiuta

anche a costruire un futuro di consapevolezza e identità culturale.

L’evento ha il Patrocinio della Città Metropolitana e della Città di Reggio Calabria.

Vi aspettiamo il 14 marzo alle 11:30 a Palazzo San Giorgio.