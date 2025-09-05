Il 14 settembre 2025 si terrà la seconda edizione della Marcia della Pace tra Diamante e Buonvicino.

Un appuntamento che richiama cittadini, istituzioni e associazioni in un cammino condiviso di riflessione, testimonianza e impegno civile.

Un evento corale per la pace a cui saranno presenti:

• I Sindaci dei comuni dell’entroterra calabrese e dell’alto Tirreno cosentino

• Mons. Stefano Rega, Vescovo di San Marco Argentano, don Giacomo Panizza

• Cittadini, Associazioni e movimenti laici e cattolici, impegnati quotidianamente nella

promozione della giustizia, della solidarietà e della nonviolenza.

Durante il percorso, i partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare testimonianze dirette di chi ha vissuto la guerra in paesi come Palestina, Libano, Sudan e altri territori martoriati dai conflitti.

Saranno inoltre condivise le voci di chi ha prestato soccorso e vissuto in prima persona il dramma del naufragio di Cutro, affinché la memoria diventi azione e consapevolezza.

La giornata si concluderà con il concerto a Buonvicino in Piazza S. Ciriaco alle ore 21:00.

“C’è un’architettura della pace, in cui intervengono le diverse istituzioni della società, e c’è un artigianato della pace, che coinvolge ciascuno di noi in prima persona.” — Papa Francesco

La Marcia della Pace nasce da questa visione: essere artigiani della pace, costruirla giorno dopo giorno, con gesti concreti e con la forza della comunità. Come esiste l’arte della guerra, deve esistere anche l’arte della pace. Non bisogna mai dimenticarlo.

• Partenza: ore 14:30 da Diamante (Stazione Autobus)

• Arrivo: ore 19.00 Buonvicino, con momento conclusivo di riflessione e

condivisione