Il 15 aprile a Bovalino la presentazione del libro “I fichi rubati di altre avventure in Calabria” di Mark Rotella

Martedì 15 aprile alle ore 18.00 presso la sede del Caffè Letterario Mario La Cava di Bovalino avrà luogo la presentazione del volume I fichi rubati di altre avventure in Calabria di Mark Rotella, pubblicato dalla Rubbettino editore.

Mark Rotella è il direttore del Joseph and Elda Coccia Institute for the Italian Experience in America e insegna nel Creative Writing Program alla Montclair State University. Inoltre, Rotella è relatore di tesi alla Columbia University. Dal 2015 al 2018 è stato membro del consiglio di amministrazione del National Books Critics Circle.

È autore, tra gli altri, di Stolen Figs: And Other Adventures in Calabria, Amore: The Story of Italian American Song e dell’introduzione all’edizione americana di Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi.

I suoi articoli sono apparsi su The New York Times, New York Times Book Review, The L.A. Times, Washington Post, Wall Street Journal e Vanity Fair. È intervenuto sulle emittenti CBS e ABC News.

Come un viaggiatore del grand tour, ne i “Fichi Rubati”, Mark Rotella, italo-americano di terza generazione, affronta un viaggio, dal Pollino allo Stretto, alla scoperta di quella che continua ad essere una delle meno conosciute regioni d’Italia: la Calabria.

Partendo da Gimigliano, città natale dei suoi nonni paterni e in compagnia del suo mentore Giuseppe, Rotella visita città, paesi, santuari, musei.

Riscopre tradizioni che si vanno perdendo e annota con acume le contraddizioni che si celano dietro la selvaggia bellezza della regione. Rotella non è però solo un turista straniero curioso.

Il viaggio in Calabria è per lui soprattutto un viaggio all’interno della propria anima e delle proprie radici, un viaggio di riscoperta di quella italianità che spesso in forme meticce caratterizza gli italiani emigrati in America.

Dopo gli interventi di Vincenzo Maesano, Sindaco di Bovalino, Domenico Calabria, Presidente del Caffè Letterario Mario La Cava e di Luigi Franco, Direttore Editoriale della Rubbettino, dialogheranno con l’Autore Antonio Cavallaro, Responsabile della Comunicazione di Rubbettino e traduttore del volume, e Pasquale Blefari, Assessore alla Cultura del Comune di Bovalino.

L’iniziativa fa parte degli incontri propedeutici al Premio Letterario Mario La Cava, organizzato dal Comune di Bovalino in collaborazione con l’Associazione Culturale Caffè Letterario Mario La Cava – Caffè Letterario, la cui cerimonia conclusiva sarà il 26 aprile sempre a Bovalino.

L’evento è quest’anno finanziato con risorse PAC 2014/2020 – Az. 6.8.3. erogate ad esito dell’Avviso “Attività Culturali 2023” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità – Settore Cultura.