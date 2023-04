Il 15 aprile si terrà in città l’ultimo incontro del progetto “Dai una svolta” organizzato dalla Croce Rossa Italiana

CRI Reggio Calabria “Dai una svolta” percorsi di educazione stradale, evento finale in collaborazione con la sezione Polizia Stradale di Reggio Calabria

Ultimo incontro del progetto “Dai una svolta” percorsi di educazione stradale promossi dal Comitato di Reggio Calabria della Croce Rossa Italiana in

collaborazione con la Polizia di Stato, sezione polizia stradale di Reggio Calabria.

Sabato 15 aprile 2023 alle ore 09:30, presso piazza Duomo si svolgerà l’ultimo incontro del progetto “Dai una svolta”, vedrà in azione la simulazione di un incidente dove sarà spiegato a tutti i presenti, in particolar modo agli studenti delle scuole aderenti (Liceo Scientifico “L. Da Vinci”, Liceo Classico Convitto Nazionale “T. Campanella”, Istituto Tecnico Economico “Piria-Ferraris-Da Empoli” e l’Istituto Tecnico Tecnologico “Panella-Vallauri”), le buone pratiche per la sicurezza e il primo soccorso.

Importante presenza della Polizia Stradale sezione di Reggio Calabria, spiegherà il corretto comportamento da tenere alla guida, cercando di sensibilizzare tutti i giovani e meno giovani che ogni giorno si immettono nella circolazione.

CRI Reggio Calabria, mediante un’azione di peer education, mostrerà come intervenire in situazioni di incidenti stradali, le prime segnalazioni da eseguire e le

buone pratiche di primo soccorso, che ognuno di noi può prestare.

Simbolo dei percorsi di educazione stradale, sarà presente il pullman azzurro che accompagna, da anni, generazioni di studenti promuovendo la “cultura della guida sicura”, ormai divenuto simbolo della Sicurezza Stradale per i giovani.

L’evento conclusivo che si terrà a piazza Duomo il prossimo sabato è il termine di un percorso iniziato nelle scuole nel mese di marzo, dove il Comitato, nelle figure del Coordinatore delle attività rivolte alla gioventù Giovanni Elio Esiliato e i volontari giovani, coadiuvato dalla sezione Polizia Stradale di Reggio Calabria, ha portato tra i banchi filmati, spiegazioni, interventi e confronti.

La presidente di Croce Rossa Italiana del Comitato di Reggio Calabria, Daniela Dattola assieme a tutto il Consiglio Direttivo, ribadisce l’importanza di diffondere,

soprattutto nei giovani, la conoscenza delle norme di primo soccorso, affinché ognuno di noi possa essere d’aiuto all’altro, richiamando il principio di Umanità.