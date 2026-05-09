Il 15 e 16 maggio arriva a Reggio Calabria la prima edizione del Reggio Pickleball Fest

Reggio Calabria si prepara ad accogliere il “Reggio Pickleball Fest”: due giorni di sport, spettacolo e grandi campioni all’Arena dello Stretto.

Grazie al Sindaco Avv. Carmelo Versace ed al contributo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la città si prepara a vivere una straordinaria festa dello sport. Grazie al Reggio Pickleball Fest in programma il 15 e 16 maggio nella splendida cornice dell’Arena dello Stretto.

Due giornate all’insegna dello sport, dell’inclusione e del divertimento che vedranno la partecipazione di grandi campioni e volti noti del panorama sportivo e televisivo italiano.

L’evento coinvolgerà attivamente gli alunni degli istituti scolastici del territorio. Oltre agli allievi delle scuole tennis, padel e pickleball dei numerosi circoli affiliati alla FITP – Federazione Italiana Tennis e Padel.

Con l’obiettivo di promuovere i valori dello sport tra i più giovani. E far conoscere una disciplina in forte crescita a livello mondiale come il pickleball.

Sono previste una visita guidata al Palazzo della Cultura Pasquino Crupi in occasione della Mostra Paolo Rossi. Ed una visita con tour della città di Reggio Calabria in Bus Panoramico Atam con sosta al Museo Archeologico Nazionale.

Grande attesa poi per il pomeriggio di sabato 16 maggio. Quando andrà in scena la spettacolare partita-esibizione con protagonisti alcune delle più amate icone dello sport italiano:

Mara Santangelo ex numero 5 del mondo, vincitrice del Roland Garros 2007 e della Fed Cup con la Nazionale italiana

ex numero 5 del mondo, vincitrice del Roland Garros 2007 e della Fed Cup con la Nazionale italiana ⁠ Nicola Legrottaglie ex difensore di Juventus e Nazionale italiana, protagonista in Serie A e vincitore di importanti trofei nazionali

ex difensore di Juventus e Nazionale italiana, protagonista in Serie A e vincitore di importanti trofei nazionali ⁠ Nicola Ventola ex attaccante di Inter e Bari, talento amatissimo dai tifosi italiani e oggi volto televisivo di successo

ex attaccante di Inter e Bari, talento amatissimo dai tifosi italiani e oggi volto televisivo di successo ⁠ Carlton Myers leggenda del basket azzurro, portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Sydney 2000 ed ex capitano della Nazionale

leggenda del basket azzurro, portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Sydney 2000 ed ex capitano della Nazionale ⁠Francesca Piccinini campionessa del mondo con l’Italia nel 2002 e una delle pallavoliste più vincenti della storia italiana.

A condurre la cerimonia finale sarà la brillante ed energica Monica Marangoni. Giornalista e conduttrice RAI, volto noto della televisione italiana e grande appassionata di sport.

Il Reggio Pickleball Fest rappresenta un’importante occasione per valorizzare il territorio attraverso lo sport. Creando aggregazione, entusiasmo e partecipazione tra giovani, famiglie e appassionati.

Un evento unico che unirà spettacolo, valori sportivi e solidarietà nella meravigliosa cornice dello Stretto.