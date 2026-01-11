Reggio Calabria
Il 15 gennaio presso la sede dell’Associazione Incontriamoci Sempre si terrà l’open day “Lo Stretto che Balla”
Giovedì 15 gennaio alle ore 19,30 presso la sede dell’associazione Incontriamoci Sempre ODV, nella stazione FS di RC S Caterina, si terrà l’open day dello stretto che balla, tante le novità con questo inizio del nuovo anno, l’entusiasmo sarà la novità del laboratorio 2026 .
Tante le comitive che si sono annunciate per questo inizio di stagione dello stretto che Balla.
Ricordiamo che il 24/25 gennaio si terrà lo stage nazionale presso l’associazione Incontriamoci Sempre dei balli della Sardegna, a cura del notissimo Gianni Mereu che è annunciata la sua presenza per questo primo stage nazionale 2026 , voluto fortemente dalla Direttrice Agata Scopelliti.