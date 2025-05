Il 16 e 17 maggio alla Tenuta Travale si terrà il Sila Wine Fest

Due giornate dedicate al vino, al territorio e al benessere alle porte della Sila, con esperienze immersive tra natura, gusto e cultura del vino.

Tutto pronto per la nuova tappa e per un evento esclusivo dedicato all’eccellenza enologica calabrese che si inserisce nel prestigioso progetto High Wellness South Italy.

Doppio appuntamento: il 16 maggio, venerdì, passeggiata tra le vigne con il wine blogger Francesco Saverio Russo.

Il 17 maggio, sabato, Masterclass a cura di Francesco Saverio Russo e abbinamenti enogastronomici con la chef Federica di Lieto. Evento a numero chiuso. Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una mail a info@tenutadetravale.it

Il progetto High Wellness South Italy nasce con l’obiettivo di valorizzare l’unicità del territorio del Sud Italia e i suoi prodotti promuovendo uno stile di vita all’insegna del benessere e della qualità.

Attraverso un percorso di scoperta delle produzioni locali d’eccellenza, il progetto intende creare un ponte tra tradizione e innovazione, offrendo esperienze uniche che combinano gusto, cultura e territorio.

“Organizzare eventi in Sila è fondamentale per valorizzare il suo straordinario patrimonio naturale e culturale, rendendolo una destinazione sempre più attraente per il turismo montano ed enogastronomico”, hanno voluto sottolineare gli organizzatori.

La Sila offre scenari mozzafiato, con boschi secolari, laghi cristallini e una biodiversità unica, che meritano di essere conosciuti attraverso esperienze immersive. Eventi ben organizzati possono mettere in risalto escursioni, sport outdoor, itinerari culturali e momenti di relax nella natura, attirando visitatori alla ricerca di autenticità e benessere.

Inoltre, l’enogastronomia silana è un vero tesoro: dai rinomati salumi e formaggi ai piatti tipici della tradizione calabrese, ogni sapore racconta la storia di questa terra. Festival del cibo, degustazioni e percorsi gastronomici possono esaltare le eccellenze locali, incentivando la filiera agroalimentare e sostenendo le comunità locali.

Investire in eventi, come il Sila Wine Fest, significa quindi promuovere un turismo sostenibile, capace di destagionalizzare le presenze e di creare opportunità economiche per il territorio. Inoltre, contribuisce a rafforzare l’identità culturale della Sila, facendo conoscere le tradizioni e le bellezze di una delle aree più affascinanti del Sud Italia.

Progetto finanziato nell’ambito del Piano Sviluppo e Coesione (Psc) – Ministero del Turismo – delibera CIPESS n. 58/2021. Titolo progetto: Highwellness. Area tematica: “Competitività Imprese”. Settore di intervento: “Turismo e Ospitalità” – Scheda 52 “Montagna Italia”.