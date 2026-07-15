Il 16 luglio a Lazzaro la cerimonia di inaugurazione della nuova stazione dei carabinieri

Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova Stazione Carabinieri di Lazzaro. Grazie all’importante sinergia tra il Comune di Motta San Giovanni, la Regione Calabria, la Prefettura, l’Arma dei Carabinieri e l’Agenzia del Demanio è stato possibile raggiungere questo importante traguardo.

Sul territorio che si estende da Fornace a Riace Capo, da Lazzaro al centro abitato di Motta fino alle pendici dell’Aspromonte, sarà garantito anche per il futuro il presidio di legalità e sicurezza messo a rischio negli ultimi anni.

Giovedì 16 luglio, in via Giulietta Masina, alle ore 18:30, alla presenza di Autorità di Governo, Militari e della politica regionale e metropolitana, dopo la consegna della Bandiera e la cerimonia dell’Alzabandiera, il tradizionale taglio del nastro darà finalmente nuova vita ad un immobile confiscato e assegnato dall’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati all’Arma dei Carabinieri per essere adibito a nuova sede della Stazione dei Carabinieri di Lazzaro.

Per rendere ancora più emozionante questo momento di condivisione, la Fanfara del 10° Reggimento “Campania” si esibirà in un coinvolgente concerto sul Lungomare Cicerone, con inizio alle ore 21.