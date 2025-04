Il 17 aprile a Reggio Calabria l’iniziativa per ricordare la storia di Matteo Paviglianiti

Ricorre quest’anno l’80° anniversario della Liberazione che in Italia diede avvio alla nascita della democrazia

ed al successivo percorso che portò al referendum istituzionale del 2 Giugno 1946, alla scelta della Repubblica

ed alla elezione dell’Assemblea Costituente ed infine all’approvazione della nostra Costituzione nata

dall’antifascismo e dalla Resistenza.

La storiografia ufficiale ha dedicato poca attenzione all’antifascismo meridionale, anche in conseguenza di carenza di documentazione relativa alle regioni del Sud Italia.

Negli ultimi anni numerosi ricercatori, storici e scrittori hanno pubblicato studi, libri e articoli sia sull’antifascismo

nel meridione, sia sui partigiani del Sud Italia.

AMPA venticinqueaprile programma, nel contesto delle iniziative per la Festa della Liberazione, una pubblica

iniziativa per raccontare la storia del barbiere reggino Matteo Paviglianiti, socialista, antifascista che

esercitava la sua attività in una bottega (salone) che spesso era frequentata da intellettuali, antifascisti, tra i

quali il giovane Nicola Giunta, oggi conosciuto come il maggior poeta dialettale reggino.

Anche Matteo Paviglianiti compose molte poesie in dialetto reggino e fu in qualche modo “maestro” di

Nicola Giunta.

L’iniziativa pubblica dedicata a Matteo Paviglianiti, programmata per le ore 17:00 di giovedì 17 aprile 2025

presso la Sala “Gilda Trisolini” di Palazzo Alvaro della Città Metropolitana, sarà coordinata dalla prof.ssa

Mattia Milea, autrice del libro sul partigiano “Malerba” ed introdotta da Antonio Casile che dialogherà con

Salvatore Marrari, pronipote del poeta Matteo Paviglianiti.

La prof.ssa Francesca Neri relazionerà sugli aspetti culturali, letterari e poetici del poeta reggino. Seguiranno gli interventi dal pubblico e le conclusioni di Sandro Vitale Presidente di AMPA venticinqueaprile.

All’’iniziativa hanno concesso il Patrocinio la Città Metropolitana ed il Comune di Reggio Calabria che saranno

presenti per i saluti istituzionali.

Numerose le adesioni delle associazioni antifasciste e partigiane: ALIOSCIA, ANEI, ANPC, FIAP.