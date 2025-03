Il 17 e 18 marzo a Vibo Valentia l’VIII Congresso di FAI CISL Calabria

Si celebrerà il 17 e 18 marzo 2025, presso il 501 Hotel a Vibo Valentia, l’VIII Congresso della FAI CISL Calabria, dal tema: “Alimenta il futuro. Lavoro, partecipazione, sostenibilità. Seminare responsabilità per la centralità del lavoro agro-ambientale calabrese”.

«Il Congresso dichiara Francesco Fortunato, Segretario Generale della FAI CISL calabrese rappresenta un fondamentale momento di confronto, riorganizzazione e rinnovamento, per continuare ad affrontare le tante sfide che interessano i nostri settori di rappresentanza, nel territorio regionale, con ancor più protagonismo, inclusione e partecipazione, esaltando l’importanza del dialogo sociale e della contrattazione di secondo livello, in un momento di grandi cambiamenti che investono, anche in Calabria, il mondo del lavoro».

I lavori del Congresso avranno inizio alle ore 15.00 del 17 marzo, con la relazione del Segretario Generale della Federazione regionale Francesco Fortunato, il dibattito, i saluti istituzionali e l’intervento del Segretario Generale della CISL calabrese Giuseppe Lavia, per poi proseguire il giorno seguente, a partire dalle ore 9.30, con le conclusioni del Segretario Generale FAI CISL Onofrio Rota e gli adempimenti congressuali.