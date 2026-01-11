Il 17 gennaio arriva al Museo Archeologico Lametino il laboratorio “La storia nella roccia. L’arte nelle grotte. Simboli e misteri nella Preistoria”

Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 17.00 il Museo Archeologico Lametino accoglie bambini e famiglie con il laboratorio “La storia nella roccia. L’arte nelle grotte. Simboli e misteri nella Preistoria”.

La visita animata e laboratorio per bambini e famiglie consisterà in un viaggio nell’arte più antica per scoprire i primi linguaggi visivi. Un’avventura nel tempo per scoprire come comunicavano i nostri antenati prima dell’invenzione della scrittura.

Attraverso l’osservazione di reperti e tracce misteriose, i partecipanti esploreranno le “prime gallerie d’arte” della storia, al fine di leggere le tracce lasciate dagli antichi e comprendere le funzioni simboliche e rituali delle prime forme di espressione umana.

Il laboratorio è destinato a famiglie con bambini fra i 5 e i 10 anni, raccomandando la presenza di un adulto accompagnatore.

La partecipazione all’attività è inclusa nel costo del biglietto d’accesso al Museo a tariffazione ordinaria. L’ingresso è gratuito per tutti i minori di 18 anni.

Per prenotazioni telefonare al 3351732323 o scrivere a drm-cal.lametino@cultura.gov.it

I dettagli del programma:

Visita animata e laboratorio per bambini e famiglie “La storia nella roccia. L’arte nelle grotte. Simboli e misteri nella Preistoria”

Sabato 17 gennaio 2026 – Ore 17.00

Complesso Monumentale di San Domenico – Museo Archeologico Lametino

Informazioni evento:

Data Inizio: 17 gennaio 2026

Data Fine: 17 gennaio 2026

Orario: 17.00

Costo del biglietto: tariffazione ordinaria

Prenotazione: +39 3351732323 / drm-cal.lametino@cultura.gov.it

Età: dai 5 ai 10 anni

Numero massimo partecipanti: 25 bambini

Luogo: Museo archeologico Lametino, Complesso Monumentale di San Domenico

Piazzetta S. Domenico, 88046 Lamezia Terme (CZ)

Telefono: +39 3351732323

E-mail: drm-cal.lametino@cultura.gov.it