Il 17 Maggio performance dell’artista Antonio Saladino per il finissage della mostra “Scultura dipinta. Trasposizioni su carta vetrata” 

Sabato 17 maggio 2025 torna la Notte Europea dei Musei al Museo Archeologico Lametino con la performance dell’artista Antonio Saladino prevista alle ore 19:30 in occasione finissage della mostra “ Scultura dipinta. Trasposizioni su carta vetrata”.

La Notte dei Musei è un’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

Il Ministero della Cultura anche quest’anno partecipa alla manifestazione, giunta alla ventesima edizione, con l’apertura serale dei musei e dei luoghi della cultura statali al costo simbolico di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge).

“Scultura dipinta. Trasposizioni su carta vetrata” è la mostra promossa dalla Direzione Regionale Musei Calabria, realizzata in collaborazione con il Museo Archeologico di Lamezia Terme, con il Patrocinio del Comune di Lamezia Terme e il coordinamento dell’Associazione Castalia.

L’esposizione, costituita da 47 opere pittoriche, si snoda in tre nuclei essenziali: ludico, introspettivo e spirituale. Carte vetrate dipinte, in cui potenziale resta sempre il concetto scultoreo, “L’artista esprime la sua ricerca linguistica in una raffinata narrazione ricca di suggestioni in bilico tra arte e archeologia, in un’interessante esperienza visiva ed estetica, evocando le origini magnogreche della cultura calabrese” commenta la curatrice Longo, percorrendo il filo conduttore della creatività nonché le varie possibilità di intersezione che si creano tra un ambito tematico e l’altro, sollecitate da simboli, forme metaforiche e geometrie concrete in un viaggio artistico tra passato e presente.

Sabato 17 Maggio 2025

Notte Europea dei Musei

Museo Archeologico Lametino – Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria

ANTONIO SALADINO. Trasposizioni su carta vetrata

Finissage e performance dell’artista

Ore 19:30

Ingresso: 1 euro

Per info: +39 335 173 2323, drm-cal.lametino@cultura.gov.it

Museo Archeologico Lametino, Piazzetta San Domenico, Lamezia Terme (CZ)