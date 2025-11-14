Reggio Calabria

Il 17 novembre al Consiglio regionale Cerimonia di conferimento della Presidenza onoraria di Aces Europe all’europarlamentare calabrese Giusi Princi

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio2 ore fa
76 minuto di lettura
Evento Presidenza onoraria - Giusi Princi

Lunedì 17 novembre alle ore 10:30 presso la Sala “Federica Monteleone” del Consiglio regionale della Calabria, si terrà la Cerimonia di conferimento della Presidenza onoraria di Aces Europe all’europarlamentare calabrese Giusi Princi.

Aces Europe è un’associazione no profit, con sede a Bruxelles, che promuove la cultura sportiva come strumento di salute, inclusione e coesione sociale.

Da venticinque anni, Aces assegna il premio delle Capitali e delle Città europee dello Sport, un incentivo alle amministrazioni comunali affinché promuovano lo sport come leva di coesione e partecipazione.

A conferire la Presidenza onoraria all’On. Princi sarà il Presidente di Aces Europe Gian Francesco Lupattelli.

All’evento, intitolato “Lo Sport: strumento di inclusione, coesione sociale e sviluppo dei territori”, parteciperanno: Tino Scopelliti, Presidente del CONI Calabria; Antonello Scagliola, Presidente del CIP Calabria; Walter Malacrino, Coordinatore regionale Sport e Salute Calabria.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali di Eulalia Micheli, neo Assessore allo Sport e alle Politiche per i giovani della Regione Calabria, e Giovanni Latella, Consigliere delegato allo Sport del Comune di Reggio Calabria.

Saranno presenti i massimi rappresentanti sportivi e istituzionali della regione.

L’evento è aperto al pubblico.

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio2 ore fa
76 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio