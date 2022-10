Il 17 ottobre a Cinquefrondi l’attrice, sceneggiatrice e regista Blandine Sankara

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

Cinquefrondi è, e vuole essere Centro di Cultura, promotore del rispetto dei Diritti Civili, e da stimolo nel suo piccolo affinché l’Arte, l’Istruzione ed il Senso Comunitario nella sua più alta accezione facciano progredire la nostra Società verso un assetto più Giusto, Equo e Democratico.

Proprio con questo spirito avremo, per l’occasione, il Grande onore di ospitare presso la Sala Consiliare del nostro Comune, lunedì 17 ottobre dalle ore 15:00 Blandine Sankara.

Attrice, sceneggiatrice e regista sorella del rivoluzionario Presidente del Burkina Faso Thomas Sankara in carica dal 1983 al 1987 e barbaramente assassinato.

La Dottoressa Sankara da sempre mette al centro delle sue opere e Interpretazioni, i Valori le Tradizioni, le angosce, ma soprattutto le opportunità che il suo Paese e l’Africa possono offrire.

Da tanti anni ormai la dottoressa si occupa di Filantropia, interventi e conferenze in tutto il mondo, si pone come sua missione prioritaria quella di spingere per il rispetto del Diritto inalienabile allo studio, per la redistribuzione delle risorse alimentari nei paesi più poveri e l’emancipazione femminile avendo fondato associazioni come voix de femme.

“In un mondo globalizzato paesi come il mio possono contribuire donando una forte componente spirituale“, oppure“studiare è la più grande forma di libertà perché dà la capacità di scegliere“, queste sono due tra le citazioni più celebri di Sankara e rappresentano a pieno l’enorme spessore del personaggio che potremo conoscere, e ciò che intende nel perseguire i suoi Scopi Umanitari.

L’evento prevedrà un discorso della dottoressa Sankara, domande da parte degli intervenuti e la partecipazione di numerose associazioni coinvolte. Al termine della Cerimonia, le verrà consegnata una targa commemorativa dal Sindaco Michele Conia.