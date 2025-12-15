Il 18 dicembre a Reggio Calabria l’evento “Spazio Adolescenti si racconta”

È tempo di bilanci per le azioni del progetto “Genitori e figli: crescendo insieme”, finanziato dal Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria con Fondi PNRR – Missione 5, e attuato nell’ambito della programmazione del Piano di Zona.

Un’iniziativa strategica volta alla riduzione della povertà educativa e sociale nelle sue diverse forme e al rafforzamento del sostegno alle persone e alle famiglie in condizione di maggiore vulnerabilità.

In questo contesto si inserisce l’iniziativa pubblica “Spazio Adolescenti si racconta”, promossa dal Consorzio Macramè soggetto capofila del progetto in collaborazione con il Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria e nell’ambito del programma P.I.P.P.I..

L’incontro, in programma mercoledì 18 dicembre alle ore 16.00 presso la sede di Via Possidonea, 53, rappresenta un momento di restituzione, confronto e valorizzazione del percorso svolto con adolescenti, famiglie e operatori del territorio.

Il progetto “Genitori e figli: crescendo insieme” è promosso, coordinato e gestito dal Consorzio Macramè insieme a un ampio e qualificato partenariato composto da Centro Comunitario Agape, CE.RE.SO – Centro Reggino di Solidarietà, Cooperativa Centro Giovanile don Italo Calabrò, Fondazione La Provvidenza Onlus; con il coinvolgimento delle organizzazioni non socie Cooperativa Kalos Irtate e Associazione Lo Scrigno di Giada.

L’operatività si è basata sull’expertise maturata dai partner nell’ambito del sostegno alle capacità genitoriali e della prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini.

Le principali aree di intervento hanno riguardato il rafforzamento delle attività educative e sociali a livello territoriale, la prevenzione dell’abbandono scolastico e, in particolare, la prevenzione dell’allontanamento dei minori dal nucleo familiare attraverso il supporto alle funzioni genitoriali.

Nel corso dell’attuazione, grazie anche a un costante monitoraggio interno, il progetto ha contribuito a dare valore generativo all’azione amministrativa comunale nell’area Minori e Famiglie, potenziando il servizio P.I.P.P.I. attraverso due interventi chiave: la valutazione delle competenze genitoriali e l’attivazione dello Spazio Adolescenti, con un conseguente rafforzamento e integrazione di personale e attività.

Le azioni sono state realizzate in stretta collaborazione con i servizi comunali, nel segno della complementarità tra pubblica amministrazione e terzo settore, favorendo la costruzione di reti di fiducia tra servizi e persone prese in carico.

Tra le attività sviluppate: Time Sharing e Peer Education, con l’affiancamento tra pari e il supporto allo studio; Counseling e sostegno psicologico, come spazio di ascolto e crescita per gli adolescenti; Gruppi di confronto e formazione, laboratori esperienziali finalizzati allo sviluppo delle soft skills e all’emersione dei bisogni tipici dell’età adolescenziale.

L’incontro del 18 dicembre intende raccontare proprio questa esperienza, mettendo al centro le voci dei protagonisti e il valore della rete territoriale costruita nel tempo.

Programma

Ore 16.00 – Saluti istituzionali

Giovanni Pitrolo Gentile, Presidente Consorzio Macramè

Lucia Nucera, Assessora al Welfare del Comune di Reggio Calabria

Ore 16.15 – I protagonisti del percorso

Storytelling del percorso

Intervento delle famiglie coinvolte

Valentina Trotta, Referente Équipe Consorzio Macramè

Antonia Chirico, Referente P.I.P.P.I. del Comune di Reggio Calabria

Ore 17.00 – La rete

Pasquale Neri, Responsabile Area Educazione Consorzio Macramè

Maria Grazia Marcianò, Settore Welfare Comune di Reggio Calabria – Area Minori e Famiglie

Ore 17.30 – Convivialità e saluti finali

Fondamentale per gli esiti del progetto è stata la fiducia che ragazze, ragazzi e famiglie hanno riconosciuto al personale pubblico e privato coinvolto nelle attività: a loro va un sentito ringraziamento per la carica di umanità e partecipazione che hanno restituito al percorso.