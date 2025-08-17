Il 19 luglio il Castello Ducale di Corigliano-Rossano ospiterà l’astrofisico e divulgatore scientifico Luca Perri

Toccherà all’astrofisico e divulgatore scientifico Luca Perri aprire con leggerezza e ironia le porte dell’universo al pubblico di EXIT – Deviazioni in arte e musica, ideato e organizzato da Piano B, sabato 19 luglio alle ore 21.30 al Castello Ducale di Corigliano-Rossano (CS).

Una serata che unirà scienza e spettacolo, curiosità e intrattenimento, in perfetto stile divulgativo.

Tredici miliardi e 800 milioni di anni. È questa, al momento, la stima dell’età dell’universo che abitiamo. Se sia l’unico, o se sia il primo, non ci è dato saperlo.

Abbiamo teorie su come possa essere nato ma, ad essere onesti, questo non è affare della fisica: la fisica può studiare solo ciò che è avvenuto da un decimilionesimo di trilionesimo di trilionesimo di secondo dopo il Big Bang.

Su ciò che ha preceduto quell’attimo, sempre che sia stato un attimo, possiamo solo fare speculazioni. Insomma sembra che, della grande casa che ci ospita, sappiamo molto poco. Vero.

Ma, al contempo, dal nostro sperduto e non certo privilegiato punto di osservazione, abbiamo scoperto moltissimo. E ciò che sappiamo è pronto a sorprenderci, rispondendo a domande incredibili e aprendone nuove e sconvolgenti.

Come all’interno di un giallo che ha molti protagonisti, è possibile muoversi avanti e indietro fra i miliardi di anni, dal passato al futuro, alla ricerca non tanto di certezze, ma di una nuova consapevolezza. Con la speranza di uscire con occhi diversi, in un modo o nell’altro, da quelli con cui si è entrati in sala.

È da questo che nasce KOSMOS – La storia dell’Universo, dal Big Bang a oggi in cui Perri racconta la scienza con lo spirito della meraviglia, in uno spettacolo che con le chiavi giuste entra nella storia dell’universo, con dati scientifici, domande spiazzanti e aneddoti incredibili.

Astrofisico, scrittore e divulgatore, Perri è uno dei volti più seguiti della nuova divulgazione scientifica italiana.

Collabora con programmi radio e tv (da Radio2 a Radio Deejay, fino a Kilimangiaro su Rai3), scrive su testate come la Repubblica, ha partecipato spesso alle trasmissioni di Piero e Alberto Angela ed è ospite fisso in festival ed eventi dedicati alla scienza.

Con Kosmos, porta al pubblico del Castello Ducale non solo le più recenti scoperte scientifiche, ma anche il piacere di guardare il cielo con occhi nuovi. Perché l’universo, oltre a essere la più grande storia mai raccontata, è anche la più sorprendente.

Lo spettacolo è sostenuto dalla Fondazione Carical e dal Comune di Corigliano Rossano.