Il 19 maggio a Scilla l’anteprima del congresso nazionale di Cardiologia “Scilla Cuore”

Si terrà martedì 19 maggio 2026, alle ore 18:00, presso la Sala Ricevimenti del Palazzo Krataiis di Scilla, l’anteprima del Congresso Nazionale di Cardiologia “Scilla Cuore”.

L’edizione di quest’anno sarà dedicata al tema dell’ambiente, con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e storico-culturale di Scilla.

L’incontro intende approfondire il rapporto tra tali risorse e le prospettive di sviluppo sostenibile della città della Costa Viola, delineando strategie e azioni utili a immaginare nuovi scenari urbani e paesaggistici.

Saranno affrontate le criticità legate alla mobilità e all’inquinamento, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità e la vivibilità del territorio, nel rispetto delle innovative linee guida derivanti dalla tutela dei beni ambientali che caratterizzano il contesto territoriale.

I lavori si apriranno con gli interventi delle professoresse Nodari e Sciomer sul tema “Inquinamento e salute”. Seguirà l’intervento del professor Barbaro sui rischi idrogeologici del territorio.

L’ingegnere Polimeni illustrerà il progetto per il recupero dei “non luoghi”, mentre l’ingegnere Suraci analizzerà i potenziali scenari derivanti dall’inserimento di infrastrutture dedicate a nuove funzioni urbanistiche.

Concluderà la sessione delle relazioni il professor Ziparo, con un intervento dedicato alla tutela e valorizzazione del paesaggio storico-culturale.

Al termine delle relazioni seguirà un dibattito aperto sui temi trattati durante l’evento.

La serata sarà moderata da Marco Mauro e sarà aperta dal Direttore Scientifico di “Scilla Cuore”, il noto cardiologo scillese Vincenzo Montemurro.

Per l’occasione, il bartender Carmelo Martino, insieme agli allievi dell’Istituto Alberghiero di Villa San Giovanni, accoglierà gli ospiti con lo “Spritz al Bergamotto di Reggio Calabria”.

A conclusione del convegno sarà offerto un buffet a cura di “Scilla Cuore”, con la maxi torta dedicata all’evento realizzata dal noto pasticcere oppidese Carmelo Caratozzolo e la degustazione del gelato preparato dal maestro reggino Antonello Fragomeni.

Martedì 19 maggio 2026 – ore 18:00

Sala Ricevimenti Palazzo Krataiis – Scilla