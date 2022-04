Il 2 aprile il centro storico di Reggio Calabria sarà “invaso” da due iniziative di solidarietà dell’Ail

Condividi

Nell’ambito delle attività di supporto alla sezione locale dell’AIL, sabato 2 aprile il centro storico di Reggio Calabria sarà “invaso” da due iniziative di solidarietà:

1100 Carichi di speranza Una Fiat 1100 ELR itinerante, trasporterà per le strade della nostra città la solidarietà targata @ail_onlus . Il mezzo d’epoca si fermerà in alcune piazze e vie per incontrare tutti i sostenitori AIL, seguendo questo itinerario dalle ore 9:00 alle ore 12:00 :

– Piazzale Ponte della Libertà

– Via De Nava

– Lungomare Falcomatà

– Viale Calabria

– Viale Europa

– Piazza Castello

– Piazza Indipendenza @gelatocesare . Fotografala e condividila con un post utilizzando gli hashtag #maipiùsognispezzati e #1100carichidisperanza, così facendo ci aiuterai a rendere colorata questa Pasqua e a realizzare tutti i progetti a sostegno dei pazienti oncoematologici.

A regalare sorrisi, a grandi e piccini, ci penseranno uno speciale mago con le bolle, tanti pagliacci e un gustoso gelato offerto da Gelato Cesare.

Tutte le iniziative sono volte alla vendita delle uova di Pasqua Ail, che in questi giorni si trovano in molti esercizi commerciali ed in tantissime piazze della nostra città.