Il 20 dicembre a Maropati la presentazione del libro “Quel maledetto Novecento – Maropati fra storia e vuoti di memoria”

Sabato 20 Dicembre alle ore 16, presso la sala consiliare del Comune di Maropati, sarà presentato in anteprima il volume di narrativa storica “Quel maledetto Novecento – Maropati fra storia e vuoti di memoria”.

L’autore Francesco Tropeano riprende le tematiche già trattate con il precedente libro “Il Patto dell’Oblio” per dimostrare che, anche nei paesi di provincia, è possibile rinvenire piccole storie nobili intrecciate alle grandi storie nazionali ed internazionali che hanno caratterizzato il travagliato Novecento.

Al centro del volume di oltre 200 pagine, già in vendita nelle librerie e negli store online, c’è Maropati, un piccolo paese del sud, che ha dato i natali a grandi scrittori come Fortunato Seminara e Antonio Piromalli, il maestro di Vittorio Sgarbi, o a grandi poeti come Rosario Belcaro. Tuttavia rischiano di essere dimenticati altre persone che non hanno avuto la levatura culturale di grandi letterati, ma negli eventi della loro vita hanno testimoniato una ammirevole nobiltà d’animo ed un esemplare spirito di sacrificio verso il prossimo.

Come ad esempio John Camillò, classe 1897, politicizzatosi durante la Grande Guerra e poi seguito ed inseguito dalla polizia segreta fascista fino agli Stati Uniti, dove era emigrato e da dove curava una fitta corrispondenza con Errico Malatesta, il piccolo grande leader anarchico, protagonista, fra l’altro, delle lotte del biennio rosso.

Oppure Vincenzo Romeo, il bracciante socialista che, ancora in pieno fascismo, si affaccia al balcone di casa ed in un affollato “comizio” si lancia in una lunga e pesante invettiva contro le più alte autorità locali del regime.

Poi ci sono i partigiani di Maropati, che hanno combattuto nel centro nord, come Giuseppe Mercuri, il valoroso carabiniere partigiano del Comando Gran Sasso, o Rosario Pascale, il mitico Comandante Saro della Guerra dei Poveri di Nuto Revelli oppure Franco Sergio, Alioscia, l’eroe ciabattino fucilato in Piemonte nel giorno di San Valentino. Infine i prigionieri di guerra che ritornano in paese dopo lunghi mesi di sofferenze e privazioni, percorrendo, magari a piedi, mezza Europa.

Ma “Quel maledetto Novecento” non è solo un libro di narrativa storica. È anche il frutto della collaborazione di Chiara Romeo ed Aldo Polisena e dei giovani del Servizio Civile che hanno partecipato alle ricerche d’archivio con passione ed intelligenza, arricchendo la narrazione di un valore aggiunto fatto di competenze formative, intuizioni didattiche e tanta, tanta curiosità storica.

La presentazione del libro, introdotta dagli interventi istituzionali del sindaco di Maropati, Rocco Ciurleo, dalla Presidente di Progetto Donna, Franca Ieranò e dal Presidente ANEI Nicola Marazzita, sarà condotta dal giornalista Rai Michele Carlino che dialogherà con l’ autore, avvalendosi del contributo e degli interventi dei giovani volontari del Servizio Civile, della dott.ssa Chiara Romeo e di Aldo Polisena, Presidente dell’Associazione Alioscia.