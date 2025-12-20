Il 20 dicembre al Conservatorio di Vibo Valentia il concerto di natale in collaborazione con il Rotary Club Vibo Valentia

Oggi, sabato 20 dicembre 2025, alle ore 18:00, la Sala Concerti della nuova sede del Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, nell’elegante cornice dell’ex Collegio dei Gesuiti, ospiterà il Concerto di Natale a cura del Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali, realizzato in collaborazione con il Rotary Club Vibo Valentia.

Protagonisti della serata saranno i musicisti e il coro delle classi di Pop/Rock e Jazz del Conservatorio, composto da studenti dei corsi accademici e coordinato dai docenti Giovanni Mazzarino e Valentina Pinto, che proporranno un programma pensato per celebrare il clima natalizio attraverso linguaggi musicali contemporanei, capaci di coniugare tradizione, energia espressiva e coinvolgimento del pubblico.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività con cui il Conservatorio “Fausto Torrefranca” promuove la diffusione della cultura musicale e, al tempo stesso, sostiene progetti di valore sociale e civile. Il concerto ha infatti anche una finalità solidale: il ricavato sarà destinato alla Rotary Foundation a sostegno del progetto globale “Polio Plus”, impegnato nella lotta per l’eradicazione della poliomielite nel mondo.

Attraverso eventi come questo, il Conservatorio rinnova il proprio impegno non solo nella formazione artistica dei giovani musicisti, ma anche nella costruzione di un dialogo attivo con il territorio, riconoscendo nella musica uno strumento di condivisione, responsabilità e partecipazione.

Il concerto si terrà presso la Sala Concerti del Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, ex Collegio dei Gesuiti.