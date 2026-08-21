Il 21 e 22 agosto a Tropea si terrà il festival “Culture a Confronto – Storie di Popoli”

“Culture a Confronto – Storie di Popoli”, Festival internazionale della cultura popolare, porta il mondo dentro Tropea e trasforma il borgo salotto in uno spazio di incontro tra identità lontane, linguaggi popolari, musica, danza, costumi e tradizioni.

Venerdì 21 e sabato 22 agosto, alla Marina dell’Isola, con inizio alle ore 22, si terrà la 14ª edizione della manifestazione che vedrà protagonisti gruppi provenienti da Nuova Zelanda, Stati Uniti, Panama, Georgia, Brasile, Perù e Italia.

Culture a Confronto sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì è un appuntamento consolidato e coerente con l’immagine di una Tropea aperta, accogliente, riconoscibile e capace di parlare al mondo.

La cultura popolare ha una forza straordinaria: racconta le radici dei popoli, ma allo stesso tempo costruisce ponti, relazioni e conoscenza.

È anche attraverso eventi di respiro internazionale come questo che la destinazione aggiunge alla propria riconoscibilità una declinazione più sensibile, identitaria e condivisa.

Venerdì dalle ore 21, i gruppi sfileranno nel centro storico. Dalle ore 22, alla Marina dell’Isola, spazio alle esibizioni di Italia Gruppo Folk Città di Tropea, Panama – Academia Folklórica Culturas Panameñas, Georgia – Erisa e Stati Uniti – Idaho Rocky Mountain Express.

Nel corso della serata sarà inoltre consegnato il Premio Culture a Confronto, realizzato dal Maestro orafo Michele Affidato.

Il giorno successivo, sempre dalle ore 21, si rinnoverà la sfilata nel centro storico. A seguire, dalle ore 22, alla Marina dell’Isola, si esibiranno Italia – Gruppo Folk Città di Tropea, Perù – Mi Perù, Nuova Zelanda – Tauira Mai Tawhiti Kapa Rupu e Brasile – Bacnarè.

La serata vedrà la partecipazione straordinaria di Sebastiano Somma.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio oneroso dell’Amministrazione comunale.

Sostenere Culture a Confronto aggiunge Macrì significa investire in un evento che unisce promozione culturale, relazioni internazionali, identità popolare e qualità dell’esperienza urbana.

Per due sere, sotto uno dei panorami più belli della Calabria, Tropea diventerà un piccolo crocevia del mondo.

Un sincero grazie a chi con passione e dedizione rende possibile ogni anno questa manifestazione, divenuta ormai un appuntamento identitario per la nostra comunità: all’Associazione Culture a Confronto, al Presidente Andrea Addolorato ai volontari.